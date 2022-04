Raffaella Carrà, la Rai le intitola gli studi di via Teulada. L’evento tv su Rai1 condotto da Milly Carlucci e la data

Ve lo abbiamo annunciato da queste colonne tempo fa e oggi ve ne riparliamo. Il riferimento è all’evento televisivo di Rai1 dedicato al ricordo di Raffaella Carrà, ad un anno dalla sua scomparsa. Un grande spettacolo one shot, un grande show televisivo per ricordare un’artista, un’icona della nostra televisione, ma non solo della nostra televisione. Un personaggio che ha valicato i nostri confini, riscuotendo un successo internazionale che ha avuto pochi eguali nel nostro panorama artistico.

Raffaella è nata su Rai1 con Io, Agata e tu e poi con le Canzonissime con Corrado, i grandi show internazionali e poi Pronto Raffaella, Carramba e tutto il resto. Sarebbe davvero lunghissima la lista di trasmissioni che l’hanno vista protagonista e non solo quelle, la maggior parte proprio su Rai1. Ed è volontà di Rai1 di celebrarla ad un anno dalla sua scomparsa con una grande serata di spettacolo. Per la verità lo show ha subito dei rinvii e non ha ancora una data, se ne sta parlando in questo periodo e vediamo insieme le varie opzioni.

Lo show dovrebbe andare in onda dall’auditorium del foro italico in Roma, teatro di tante edizioni di Carramba che sorpresa e quindi seconda casa televisiva di Raffaella. Alla guida di questo show ci dovrebbe essere Milly Carlucci, diventata ormai padrona di casa di questo teatro da dove va in onda, fin dalla sua prima edizione, Ballando con le stelle. Per altro Milly si è fatta promotrice di una iniziativa, quella cioè di intitolare proprio l’Auditorium del foro italico in Roma a Raffaella, un po’ come è accaduto in precedenza agli studi della Dear che su iniziativa dell’allora direttore generale della Rai Mario Orfeo, furono intitolati a Fabrizio Frizzi. Pare però che la Rai abbia voluto fare qualcosa in più e avrebbe deciso di intitolare a Raffaella la sede degli storici studi televisivi di via Teulada 66 in Roma. Studi che l’hanno vista debuttare sul piccolo schermo italico e prima casa di tanti programmi realizzati dalla televisione pubblica, a partire proprio dal mitico Studio Uno di Antonello Falqui e Guido Sacerdote.

Fra le date di cui si è discusso rispetto a questa serata evento dedicata a Raffaella Carrà ci sarebbe stata anche quella di sabato 18 giugno, per uno show televisivo che andrebbe in onda subito dopo l’edizione di prima serata del Tg1 in diretta dall’auditorium del foro italico in Roma. Per altro il 18 giugno è il giorno del compleanno di Raffaella e pare che sarà proprio questa la data in cui ci sarà la cerimonia dell’intitolazione alla Raffa nazionale della sede Rai di via Teulada in Roma. Per quel che riguarda invece la data di messa in onda di questo show, qualora non fosse possibile farlo sabato sera 18 giugno, anche perchè in quel periodo andranno in scena i primi concerti in presenza degli artisti italiani dopo la terribile pandemia che ha fermato tutti gli eventi e fra questi artisti certamente ci saranno gli storici amici di Raffaella, allora l’evento potrebbe slittare al prossimo autunno.

Di certo è ferma intenzione della Rai di fare questa serata speciale dedicata a Raffaella Carrà, serata su cui sta lavorando Sergio Japino e che dovrà ospitare tutti i più grandi amici della Raffa nazionale, italiani ed internazionali, da Fiorello a Bob Sinclair, da Antonello Venditti a Renato Zero e tanti, tanti altri.