“Fiesta!” lo show di Raffaella Carrà viene rinviato?

Dalle pagine di TvBlog lo scorso 23 gennaio vi avevamo dato conto di un nostro retroscena, un progetto in corso d’opera per omaggiare l’iconica Raffaella Carrà a quasi un anno di distanza dalla sua scomparsa (il 5 luglio prossimo saranno passati i primi 12 mesi senza di lei).

Abbiamo viaggiato nelle numerose strade delle ipotesi tra chi potrebbero essere i mattatori della serata citando Maria de Filippi e Milly Carlucci unite insieme per la conduzione di uno speciale chiamato Fiesta. Di lì a poco avremo visto un primo importante omaggio alla Raffa Nazionale durante la finale del fortunato Festival di Sanremo 2022 targato Amadeus, una sorta di antipasto di ciò che potremo vedere in questo show (perché dove nomini Raffaella, dici show) in onda su Rai 1 che sarebbe previsto nel sabato successivo alla finale dell‘Eurovision Song Contest 2022.

Usiamo il condizionale sul riferimento temporale perché da stamattina rimbalza un’indiscrezione lanciata dal profilo twitter @Cinguetterai_ conosciuto per essere un fandom account dedicato largamente alla Rai. Si legge: “Salta Fiesta, lo show tributo a Raffaella Carrà che era previsto su Rai 1 per il 21 maggio, il sabato successivo alla finale dell’Eurovision 2022″. Lo stesso account aggiunge che: “La serata a lei dedicata dovrebbe essere rimandata alla prossima stagione“.

🔵Anteprima Cinguetterai🔵 Salta #Fiesta, lo show tributo a Raffaella Carrà che era previsto su Rai 1 per il 21 maggio, il sabato successivo alla finale dell’#Eurovision2022.

La serata a lei dedicata dovrebbe essere rimandata alla prossima stagione.#RaffaellaCarrà #Eurovision pic.twitter.com/MgZHNAU5Fx — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 13, 2022

Non si tratterebbe dunque di un evento saltato e irrecuperabile, ma un semplice spostamento di qualche mese oltre l’anniversario della triste morte. Ricordiamo – come già scritto dal nostro Hit – che l’evento è fortemente voluto dal direttore di Rai 1 e capo intrattenimento del prime time Stefano Coletta.

In attesa di eventuali imminenti sviluppi restiamo su una certezza, è in ballo la produzione di una serie dedicata a Raffaella. La Italian International Film-Gruppo Lucisano e la Kubla Khan 1990 hanno annunciato l’acquisizione dei diritti biografici per la realizzazione di quello che potrebbe essere una serie televisiva o una miniserie.