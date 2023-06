Il prossimo 18 giugno cade l’80esimo compleanno di Raffaella Carrà e le reti televisive, finora non particolarmente generose nel ricordo della regina della tv non solo italiana, cercano di omaggiarla con qualche speciale.

In attesa che si concretizzino i progetti di cui finora si è vociferato per un omaggio ad hoc – tra Rai, cinema e teatro, mentre Madrid ha già provveduto a intitolarle una piazza -, ci pensa RaiPlay a offrire al pubblico qualche perla che riemerge – per nostra fortuna – dall’immenso patrimonio delle Teche Rai.

È il caso di Millemilioni, show in cinque puntate che portò in tv la consacrazione internazionale di Raffaella Carrà, vera regina pop dei ‘cinque continenti’ (o quasi). Siamo nel 1980 e Raffaella Carrà parte per un tour che la vede esibirsi a Buenos Aires, Città del Messico, Mosca, Londra e Roma: si tratta di una coproduzione internazionale davvero monstre dal costo di 45 milioni di lire (dell’epoca, non certo bruscolini) a puntata, ciascuna delle quali realizzata in tre settimane. Lo show fu trasmesso l’anno dopo in tutti i paesi coinvolti: in Gran Bretagna fu trasmessa da ITC, in Argentina dalla tv pubblica ATC, dalla messicana Tv Azteca (all’epoca Canal 13) e dalla Tv di Stato Sovietica. In Italia fu trasmessa dall’allora Rete 2, oggi Rai 2.

Quel tour de force vide Raffaella Carrà assoluta protagonista di un evento fuori dal comune, realizzato con la regia di Sergio Japino – un vero genio nello scovare le location che fanno da sfondo ad alcune delle canzoni più iconiche di Raffaella e che abbiamo adorato nella Fiesta girata a Buenos Aires – e con il suo gruppo di fedelissimi collaboratori. Al fianco di Raffaella, infatti, non mancarono Luca Sabatelli per i costumi e Gino Landi per le coreografie.

Millemilioni, le esibizioni più iconiche di Raffaella Carrà

Abbiamo già fatto riferimento alla Fiesta cantata dai porteños più improbabili e nelle situazioni più assurde: quella clip è tornata in auge qualche anno fa sui social ed è stata una folgorazione.

L’idea alla base di Millemilioni era proprio quella di raccontare le diverse città attraverso la musica – dai maggiori successi locali alle hit di Raffaella – e di ‘servirsi’ della Carrà come unico, vero, strumento narrativo. Lei canta dal vivo in grandi concerti allestiti nelle capitali toccate dalla produzione, balla i suoi successi per le vie delle città – facendo conoscere così al grande pubblico internazionale i monumenti più rappresentativi dei diversi luoghi raggiunti -, si dà anima e corpo allo show, ripagata da veri e propri bagni di folla.

E così la vediamo ballare il Tuca tuca a Covent Garden, esibendosi live allo Speaker’s Corner di Hyde Park e la ritroviamo a danzare al Bol’šoj di Mosca, tempo del balletto classico, in metropolitana, prima di cantare la tradizionale Antoshka o Maria Marì. E ancora, non manca di celebrare la cultura porteña con uno dei tanghi più conosciuti, A media luz, o di cantare Pedro e Cielito lindo a Città del Messico. Resta iconica la sua esecuzione di Nel blu dipinto di blu – Volare all’aeroporto di Fiumicino. Una collection di esibizioni senza precedenti, che si sono trasformati in videoclip ante-litteram per i grandi successi di Raffaella, ma anche di testimonianze di un’epoca oggi lontanissima, di mondi e di culture al tempo inaccessibili ai più. Senza dimenticare che la Mosca del 1981 era quella della più gelida Guerra Fredda: era appena passato un anno dalle Olimpiadi di Mosca boicottate dagli USA e la Cortina di Ferro era più in forma che mai.

Come nacque Millemilioni?

Stando a fonti online, fu proprio l’allora Unione Sovietica a chiedere alla Carrà di realizzare uno spettacolo musicale; era la fine degli anni ’70 e un’analoga richiesta era arrivata dalla Gran Bretagna. Si pensò così di realizzare uno show che toccasse le diverse capitali, approfittando anche del fatto che la Carrà fosse impegnata nelle riprese di un film in Argentina. Da qui le tappe sudamericane; e di certo non sarebbe potuta mancare Roma.

Come rivedere Millemilioni in tv

RaiPlay ha dunque deciso di rimettere a disposizione del pubblico tutte e cinque le puntate di Millemilioni, disponibili da oggi – venerdì 16 giugno – sul portale Rai. E potete vederle qui.