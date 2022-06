Madrid avrà la sua Plaza Raffaella Carrà

Plaza Raffaella Carrà a Madrid è ormai cosa fatta: lo ha dichiarato in un tweet Rita Maestre, portavoce della lista di opposizione Màs Madrid presente nel consiglio comunale della capitale spagnola. Non proprio una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (dove infatti ancora non c’è traccia della risoluzione che sembra essere stata presa tra l’8 e il 9 giugno 2022), ma sembra un ‘impegno concreto’ dell’opposizione al sindaco José Luis Martínez-Almeida. Un impegno che ha avuto inizio con la proposta di una piazza dedicata alla Carrà, lanciata pochissime ore dopo la sua scomparsa.

Lo conseguimos. Raffaella Carrá tendrá plaza en su nombre en Madrid 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/AYFQyK5M74 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) June 9, 2022

Già nel luglio 2021, infatti, Màs Madrid – “l’alternativa verde, femminista e per la giustizia sociale a Madrid” – si era fatta portavoce di una proposta concreta per omaggiare “un’icona della musica, della libertà e della comunità LGTBQ+” tanto da proporre nel consiglio comunale del 14 luglio, a una settimana dalla morte di Raffaella, l’intitolazione dell’area compresa “tra i numeri 43 e 45 di Calle Fuencarral -attualmente senza nome” alla Carrà, che avrebbe quindi avuto una Plaza Raffaela Carrà nella capitale spagnola, cui era da sempre molto legata. Una proposta motivata dal fatto che, come si legge nella proposta del gruppo consiliare

“Raffaela Carrà è stata premiata come Queen of Pride World Gay Icon al World Pride tenutosi a Madrid nel 2017. E ha partecipato alla realizzazione della bandiera arcobaleno che l’allora governo municipale (da loro guidato, ndr) espose sulla facciata di Cibeles. Riconoscere la sua figura in uno spazio pubblico della città come Calle Fuencarral, tra i quartieri di Chueca e Malasaña, ha un valore particolare […] e omaggia in pieno la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti gli uomini e le donne di Madrid, in particolare per il collettivo LGTBQ+”.

A 11 mesi dalla scomparsa della Carrà, dunque, la Maestre annuncia che l’impegno preso lo scorso anno è stato portato a compimento. In attesa di un documento ufficiale, possiamo provare a immaginare una data per l’inaugurazione: Raffaella è scomparsa il 5 luglio 2021 e dal 1° al 10 luglio 2022 a Madrid si svolgerà il Gay Pride, ovvero il MaDo – Madrid Orgullo. Se non allora, quando?

Staremo a vedere. Da noi intanto tutto tace: anche la proposta di intitolare l’Auditorium del Foro Italico, cuore di Carràmba per anni, è ferma al palo.