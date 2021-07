Raffaella Carrà, Madrid le intitola una piazza

La città di Madrid intitolerà una piazza a Raffaella Carrà. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla pagina Facebook gestita dai familiari della conduttrice scomparsa il 5 luglio scorso. La piazza è tra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid.

La proposta del gruppo municipale Más Madrid è stata approvata da tutti i partiti, ad eccezione di Vox che si è astenuto. Más Madrid, nel lanciare l’iniziativa, che riguarda uno spazio tra i quartieri Chueca e Malasana che non è ancora stato intitolato, ha messo in evidenza il lavoro di una cantante molto impegnata in alcune cause sociali, come i diritti dei lavoratori o il femminismo.

Ecco cosa si legge nella dichiarazione di Más Madrid:

Raffaella Carrà merita questo e altro. Lei rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni. La sua musica ha ispirato più generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un’icona, per Madrid e per la Spagna intera. Merita questo riconoscimento, visto che è sempre stata molto legata a Madrid, città in cui diceva di sentirsi libera e dove si sentiva molto a suo agio a godersi la vita delle sue strade e delle sue piazze.

In Italia per il momento non è stata messa in atto una operazione analoga. Va, però, ricordato che Milly Carlucci ha subito proposto alla Rai di intitolare alla Carrà l’Auditorium del Foro Italico che ha ospitato tanti suoi programmi di successo, compreso Carramba! Che sorpresa, le cui repliche continueranno ad essere proposte sulla prima rete della tv pubblica per tutta l’estate. Infine, rammentiamo che Cristiano Malgioglio ha chiesto che siano intitolati a Raffaella Carrà gli studi Rai di via Teulada a Roma.

In attesa di capire se effettivamente verrà realizzata, come suggerito da Giancarlo Leone, una serie tv della Rai su Raffaella Carrà, sono già aperti i casting per il musical sulla vita del più amato caschetto biondo dello spettacolo italiano.