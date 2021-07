Una serie tv su Raffaella Carrà? A rispondere alla domanda che circola nell’ambiente nelle ultime ore, dopo la notizia della sua scomparsa a 78 anni, è Giancarlo Leone, presidente di Apa (l’associazione italiana dei produttori di audiovisivo) ed ex dirigente di lungo corso Rai:

Ora è il momento del dolore ma sicuramente in un prossimo futuro i produttori italiani cercheranno di raccontare la grande storia professionale e umana di Raffaella: credo che presto ce lo chiederanno anche partner stranieri dalla Spagna e dall’Argentina dove, come è noto, Raffaella è amatissima.

Interpellato dall’Adnkronos a margine del summit mondiale dei produttori di audiovisivo in corso a Matera fino a sabato, Leone spiega di credere che “la Rai avrà tutta la voglia di raccontare l’epopea di Raffaella perché è stata l’emblema della migliore produzione del servizio pubblico per diversi decenni“. Quindi osserva:

La cosa più difficile, in una simile ipotesi, sarà trovare qualcuno in grado di interpretare Raffaella. Quella più facile sarà la colonna sonora, assicurata dalle tantissime hit di Raffaella, molte delle quali nate proprio come sigle dei programmi Rai.

Va segnalato che le canzoni di Raffaella Carrà – che la Rai sta continuando ad omaggiare in queste ore e i cui funerali si terranno domani a Roma – hanno già ispirato nel 2020 la commedia musicale italo-spagnola Ballo ballo (titolo originale ‘Explota explota’) di Nacho Álvarez. Un film non esaltato dalla critica, ma che aiutò a capire l’influenza della figura e del repertorio della Carrà nella società spagnola e latina in generale. La Carrà comparve nella pellicola (dove le canzoni furono reinterpretate dagli attori) solo nella parte finale (qui il servizio del Tg2 dedicato). E questa, peraltro, fu la sua ultima apparizione pubblica.