La Rai continua a rendere omaggio a Raffaella Carrà: dopo il corteo funebre che nel pomeriggio di ieri ha attraversato i luoghi simbolo della sua carriera, dall’Auditorium Rai del Foro italico al Teatro delle Vittorie, per due notti, a partire da ieri sera, il palazzo Rai di viale Mazzini, dove si trovano gli uffici dell’amministratore delegato dell’azienda, del presidente e dei vari direttori di rete, verrà illuminato con le immagini dell’artista.

Le immagini che ripercorrono la carriera di Raffaella Carrà sono accompagnate dalle sue storiche canzoni, da Tuca Tuca a Rumore, fino A far l’amore comincia tu. La musica e le immagini della Carrà avvolgeranno la sede Rai anche durante questa notte, prima di dare domani l’ultimo saluto alla grande artista con i funerali che verranno celebrati nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, trasmessi sia da Rai 1 sia da Rete 4, rispettivamente con uno speciale del Tg1 e del Tg4.

Intanto in tv continua la programmazione dedicata a Raffaella Carrà. Su Rai 1 domani sera verrà trasmesso uno speciale Techetechetè, in onda dalle 20:30 alle 22:00, mentre su Rai 3 già oggi, a partire dalle 20:00, andrà in onda una programmazione per omaggiarla, prima con un Blob speciale, poi con una riproposizione delle sue partecipazioni a Che Tempo Che Fa e infine, in prima serata, con la prima puntata di A raccontare comincia tu, in cui la Carrà incontrò Fiorello.

Anche Rai Storia avrà una parte di palinsesto dedicata a Raffaella Carrà, con lo scopo di far rivivere al pubblico la sua vita professionale. Alle 18:30 si inizia con Raffaella in bianco e nero: dagli anni ’60 al 1970, mentre dalle 19:15 verranno ricordate le edizioni di Canzonissima 1970-1971 e 1971-1972. Alle 20:30 verrà riproposta un’antologia della prima puntata di Pronto, Raffaella? dove fu ospite Renzo Arbore, mentre poi si ripercorreranno alcuni dei suoi più importanti show di prima serata: Ma che sera, Millemilioni, Milleluci.