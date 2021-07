Tre giorni per rendere omaggio a Raffaella Carrà, venuta a mancare nel pomeriggio di lunedì 5 luglio all’interno della Casa di Cura Villa del Rosario. Una scomparsa arrivata in maniera del tutto inaspettata per il suo pubblico, complice la riservatezza che l’artista ha voluto vigesse fino all’ultimo sulla sua vita privata. “Se n’è voluta andare via in punta di piedi come per un ultimo balletto” ha detto Pippo Baudo a Sky Tg24. Ora, però, è arrivato il momento di accompagnare Raffaella Carrà nel saluto finale e la televisione, a cui lei stessa ha dedicato la sua intera esistenza, è pronta a seguire ogni passo di questo addio.

Oggi pomeriggio da via Nemea 21 partirà un corteo funebre che avrà come tappa finale il Campidoglio, dove a partire dalle 18:00 si terrà la camera ardente dell’artista. Le tappe intermedie di questo corteo, che verrà seguito per Rai 1 da un appuntamento curato dal Tg1 e condotto da Emma D’Aquino, in onda dalle 15:50 alle 17:40, saranno rappresentate dai luoghi che hanno visto evolvere la carriera artistica di Raffaella Carrà.

Si partirà dall’Auditorium Rai del Foro Italico – per il quale è arrivata la proposta di intitolarlo proprio alla Carrà – dal quale sono state trasmesse le otto edizioni di Carràmba, per poi passare alla sede Rai in via Teulada 66 dove l’artista non solo ha esordito nel 1961, ma ha condotto a partire dal 1983 per due stagioni il celebre Pronto, Raffaella?. Non può mancare in questo percorso la sede storica del varietà, il Teatro delle Vittorie, dove la Carrà nel 1974 fu impegnata con Mina in Milleluci, e la sede di rappresentanza della tv pubblica in viale Mazzini 14.

Arrivata poi in Campidoglio, la salma di Raffaella Carrà potrà ricevere l’ultimo saluto da parte delle persone comuni e non che vorranno andarla a trovare nella giornata di oggi – la camera ardente sarà aperta fino a mezzanotte – e di domani, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 18:00 a mezzanotte. Venerdì poi la camera ardente sarà ancora aperta dalle 8:00 alle 11:00, prima dei funerali che seguiranno in Santa Maria in Ara Coeli a partire dalle 12:00. Anche le esequie verranno trasmesse in diretta su Rai 1 da uno speciale del Tg1.