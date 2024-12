Dietro la tv è il titolo del murale dedicato a Raffaella Carrà realizzato sulla facciata del centro di produzione Rai di via Teulada. Per inaugurarlo si terrà oggi un dj set davanti all’ingresso del centro, che ha sede a Roma in via Teulada 66. L’evento, che prevederà la presenza di vari ospiti, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 da La Vita in Diretta.

L’inaugurazione del murale, già visibile da alcuni giorni, avverrà attorno alle 18:20. Alberto Matano, dunque, dovrebbe uscire dal suo studio per seguire direttamente dall’esterno l’evento. Il murale omaggia l’artista scomparsa il 5 luglio 2021, al quale era già stato intitolato lo stesso centro di produzione di via Teulada.

Piskv, nome d’arte di Francesco Persichella, è lo street artist che ha progettato l’opera. L’artista, che abita a Roma dal 2011, ha già firmato nella capitale altri soggetti legati alla cultura popolare. Suoi sono i murales di Furio (indelebile protagonista di Bianco, rosso e Verdone) e del Marchese del Grillo (storico personaggio interpretato da Alberto Sordi).

Nel murale Piskv ha deciso di rappresentare Raffaella Carrà con il suo celebre caschetto biondo e un abito paillettato indossato ai tempi di Canzonissima. È questo, infatti, il programma citato nel ciak raffigurato dall’artista. Carrà è stata per due edizioni, tra il 1970 e il 1972, alla conduzione della competizione canora insieme a Corrado.

Gli altri elementi contenuti nel murale sono un phon, pronto a definire il caschetto, un riflettore puntato su di lei e un microfono per rivolgerle una domanda. In basso si vede una famiglia riunita di fronte a un televisore per guardare insieme un appuntamento televisivo attesissimo come lo era Canzonissima.

Se Canzonissima è il programma evocato da questo murale, bisogna però ricordare che la memoria di Raffaella Carrà a via Teulada è legata indissolubilmente a Pronto, Raffaella?. Il programma segnò infatti una nuova stagione per il servizio pubblico, che mai prima di allora aveva investito sulla fascia del mezzogiorno.