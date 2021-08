Tale e quale show 2021: cast, concorrenti, giuria e tutte le informazioni

Tale quale show 2021 è l’undicesima edizione del talent vip che Rai1 manda in onda da settembre a ottobre (o a novembre se si conta anche la decima edizione del Torneo). Alla guida del programma troviamo ancora una volta Carlo Conti. La regia è affidata come sempre a Maurizio Pagnussat, mentre il direttore d’orchestra (invisibile) e arrangiatore è il Maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e quale show 2021 quando inizia?

La nuova edizione del programma va in onda dal 17 settembre, ogni venerdì alle 21.30 su Rai1.

Tale e quale show 2021 puntate

L’undicesima edizione di Tale e quale è composta da otto puntate (probabilmente cinque più tre del Torneo). Quando inizierà il programma in questo spazio troverai tutte le esibizioni che dovranno affrontare settimanalmente i concorrenti, la classifica e il vincitore di puntata.

Tale e quale show 2021 concorrenti

I concorrenti dell’undicesima edizione sono la showgirl Alba Parietti, la cantante Francesca Alotta, la conduttrice Stefania Orlando, l’ex letterina Federica Nargi, la cantante Deborah Johnson, l’attore comico Biagio Izzo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli, il cantante Dennis Fantina, il comico Ciro Priello dei The Jackal e i Gemelli di Guidinia (Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino). A loro dovrebbe aggiungersi l’attore Simone Montedoro.

Alba Parietti Tale e Quale Show

Alba Parietti è una showgirl, conduttrice e opinionista tv torinese classe 1961. In carriera ha condotto programmi di restigio come Domenica In e Macao. E’ stata opinionista de La fattoria, de L’Isola dei famosi (nel 2011 e nel 2019), giurata di Notti sul ghiaccio, La pupa e il secchione e concorrente di Notti sul ghiaccio 2006 e Ballando con le stelle 2017. Ha all’attivo una decina di film (il più famoso e discusso è stato Il macellaio), tre libri, un EP, un album e quattro singoli. E’ stata sposata con Franco Oppini e ha avuto un figlio, Francesco.

Profilo Instagram

Biagio Izzo Tale e Quale Show

Biagio Izzo è un attore comico e conduttore televisivo napoletano classe 1962. Ha recitato in numerosi film comici, tra cui alcuni dei principali Cinepanettoni. In tv è stato concorrente di Ballando con le stelle 2006, Si può fare 2015 (talent che ha vinto). Ultimamente è stato tra i protagonisti di Made in sud e La sai l’ultima? – Digital Edition. E’ stato sposato due volte, la prima con Teresa, che gli ha dato due figlie, Alessia e Valeria, la seconda con Federica Apicella, che gli ha dato due figli, Martina e Raffaele. Dal 2018 è nonno.

Profilo Instagram

Ciro Priello Tale e Quale Show

Ciro Priello, pseudonimo di Ciro Capriello, è un attore, autore e youtuber del collettivo The Jackal nato a Napoli nel 1986. Nel 2017 ha portato al cinema AFMV – Addio fottuti musi verdi. In precedenza aveva recitato in Ci devo pensare e Gatta Cenerentola. Nel 2021 ha vinto Lol – Chi ride e fuori su Amazon Prime, ha lanciato su Netflix la prima serie tv con i The Jackal, Generazione 56K e ha commentato per Raiplay gli Europei di Calcio. E’ sposato con Maura Iandoli.

Profilo Instagram

Deborah Johnson Tale e Quale Show

Deborah Johnson è una cantante e corista jazz romana di origini afroamericane, figlia del cantante e bassista Wess Johnson. Ha lavorato in tv a Domenica In. Ha collaborato, tra gli altri, con Tina Turner, Craig David, Ray Charles, Phil Collins Aleandro Baldi, Massimo Ranieri, Fiorello, Ron, Lucio Dalla, Alma Megretta e Gianni Morandi.

Profilo Instagram

Dennis Fantina Tale e Quale Show

Dennis Fantina è un cantante e attore triestino classe 1976. Ha all’attivo tre album. In tv ha vinto la prima edizione di Amici, che si chiamava ancora Saranno Famosi, è arrivato in finale a Notti sul ghiaccio 2006, è stato eliminato subito a The Voice 2015 e ha partecipato ad All Together Now 2019. Dal 2005 è sposato con Sabina e ha due figli.

Profilo Instagram

Federica Nargi Tale e Quale Show

Federica Nargi è una modella, conduttrice e showgirl romana classe 1990. Nel 2007 arriva undicesima a Miss Italia. Nel 2008 partecipa a Veline e, in coppia con Costanza Caracciolo vince conquistando il ruolo di velina di Striscia la notizia fino al 2012. Nel 2012 partecipa a Pechino Express, nel 2014 a Si può fare!. Nel 2017 è co-conduttrice di Colorado. Dal 2009 è fidanzata con Alessandro Matri con il quale ha due figlie, Sofia e Beatrice.

Profilo Instagram

Francesca Alotta Tale e Quale Show

Francesca Alotta è una cantante palermitana classe 1968, che ha all’attivo tre album. Nel 1992 diventa famosa in coppia con Aleandro Baldi per la canzone Non amarmi. Nel 2004 ha partecipa a Music Farm, ma senza successo. Nel 2018 ci riprova con Ora o mai più.

Profilo Instagram

Gemelli di Guidonia Tale e Quale Show

Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, conosciuti come i Gemelli di Guidonia, sono un trio canoro divenuto celebre grazie a Fiorello, che nel 2013 li vuole ad Edicola Fiore. Insieme allo showman lavorano su Radio 2 e su Radio 1. Nel 2014 approdano a Quelli che il calcio. Nel 2017 partecipano a Tu si que vales, ma si fermano in semifinale. Tornano in Rai nel 2019 quando entrano nel cast di Viva RaiPlay prima, e de L’altro Festival poi. Nel 2020 partecipano a Made in sud ed entrano nella famiglia di Radio 2 con il programma Tre per 2.

Profilo Instagram

Pierpaolo Pretelli Tale e Quale Show

Pierpaolo Pretelli è un personaggio tv, nato a Maratea, classe 1990. Nel 2013 diventa il primo Velino della storia di Striscia La Notizia. Nel 2018 fa il single a Temptation Island Vip e il corteggiatore a Uomini e donne. Due anni dopo prende parte al Grande Fratello Vip 5. Recentemente ha inciso la canzone L’estate più calda. E’ stato fidanzato con Ariadna Romero dalla quale ha avuto suo figlio Leonardo. Al GF Vip ha conosciuto Giulia Salemi con la quale è tuttora fidanzato.

Profilo Instagram

Simone Montedoro Tale e Quale Show

Simone Montedoro è un attore romano classe 1973. Dal 1998 recita in tv, al cinema e in teatro. E’ celebre per il ruolo del Capitano Giulio Tommasi in Don Matteo. Nel 2017 ha partecipato a Ballando con le stelle. Nel 2021 è stato voce narrante de La caserma e concorrente de Il cantante mascherato. E’ fidanzato con Lara Carnevale, che gli ha dato un bambino, Matteo. Nel 2004 gli è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin.

Profilo Instagram

Stefania Orlando Tale e Quale Show

Stefania Orlando è una conduttrice e una cantautrice romana classe 1966. Ha condotto numerosi programmi come I fatti vostri, Il lotto alle otto e Unomattina in famiglia. Nel 2021 è arriva terza al Grande Fratello Vip 5. Lo stesso anno ha pubblicato la canzone estiva Bandolero. E’ stata sposata per due anni con Andrea Roncato, poi ha divorziato. Nel 2019 ha sposato il musicista Simone Gianlorenzi.

Profilo Instagram

Tale e quale show 2021 giuria

Nella giuria della undicesima edizione del talent vip di Rai1 figurano ancora una volta Loretta Goggi (sempre presente dall’inizio del programma), Giorgio Panariello (alla quarta esperienza consecutiva) e la new entry Cristiano Malgioglio (si attende solo l’ufficialità). A loro si aggiungeranno di volta in volta da uno a due possibili giudici di puntata, solitamente scelti tra attori, cantanti e conduttori affermati.

Tale e quale show 2021 cast

Ai nomi fatti in precedenza, per concludere il cast di Tale e quale show, vanno aggiunti i vocal coach Daniela Loi, Maria Grazia Fontana, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella (new entry), l’imitatrice Emanuela Aureli e il corpo di ballo affidato al coreografo Fabrizio Mainini. Non ci sarà Gabriele Cirilli.

Tale e quale show 2021 classifica

Di seguito troverete la classifica generale aggiornata alla fine di ogni puntata, con la somma delle singole esibizioni.

Tale e quale show Il torneo 2021

Dopo le puntate della decima edizione di TQS, sono previste altre puntate del Torneo, probabilmente tre, che dovrebbe mettere a confronto i sei migliori di questa edizione con i quattro migliori della decima edizione (Pago, Virginio, Barbara Cola e Carolina Rey).

Tale e quale show blackface

L’undicesima edizione è la prima dopo la polemica blackface (ovvero tingere di nero la faccia di un personaggio bianco, accentuando così alcune caratteristiche somatiche delle persone nere). La RAI aveva accettato di dire basta nelle sue trasmissioni a questa pratica (seppur mai fatta per ridicolizzare le persone nere) ad aprile. Carlo Conti, per superare il problema che avrebbe creato al suo programma, ha deciso di inserire una cantante afroamericana, Deborah Johnson, nel cast. A Oggi spiegò: “Non sono mai stato d’accordo con queste polemiche. Sarebbe riduttivo, limitante e quasi ‘razzista’ non poter imitare artisti come Donna Summer, Gloria Gaynor, Barry White, James Brown e tutta la black music. A volte si perde di vista la logica, l’intelligenza e la leggerezza. A Tale e quale non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno.“