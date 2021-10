Tali e quali nel sabato sera di gennaio di Rai1

Con l’inizio del nuovo anno c’è un appuntamento imperdibile per molti telespettatori, anzi più telespettatrici. Il riferimento, neppure troppo difficile da intuire, è per il varietà campione di ascolti del sabato sera di Canale 5 C’è posta per te. La punta di diamante dell’universo televisivo made in Maria De Filippi torna infatti nei sabati sera del mese di gennaio sull’ammiraglia Mediaset con l’ennesimo ciclo del fortunatissimo people show da cassetta postale. E Rai1 cosa ci metterà contro (anche se la parola “contro” non ci piace). Si parla della messa in pista di una serie organica di Tali e quali.

Ma facciamo un passo indietro. In un primo tempo si pensava si posizionare in questo importante slot una nuova serie di Meraviglie e/o Ulisse, i titoli forti di Alberto Angela, avallando le scelte “parallele” che fece a suo tempo Angelo Teodoli, ex direttore della Rete 1 della Rai. Poi però sarebbero sorte perplessità da parte dell’ormai celebre figlio d’arte e si è passati alla ricerca di un nuovo programma da posizionare nel sabato sera di Rai1.

Mentre è infondata l’ipotesi lanciata da Dagospia di far tornare in quello spazio Ora o mai più, il talent show di Carlo Conti e Pasquale Romano condotto all’epoca da Amadeus, per altro con ottimi riscontri in termini di ascolto proprio contro C’è posta per te. In realtà ci sarebbe sul tavolo di lavoro di Rai1 la voglia di posizionare da quelle parti un altro prodotto di intrattenimento.

Sulla scia del successo di questa nuova edizione di Tale e quale show si starebbe pensando di mandare in onda nei sabati sera di gennaio una versione “nip” di questo celebre programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dunque nei sabati sera di gennaio potrebbe arrivare su Rai1 un ciclo di Tali e quali, programma questo che ha già avuto una messa in onda in passato e con buoni risultati in termini di ascolti. Del resto Carlo Conti ha già lanciato lo “scouting” degli aspiranti imitatori di cantanti durante l’ultima emissione di Tale e quale show 2021.

Sarà dunque Tali e quali ad occupare il sabato sera di Rai1? Pare proprio di si. Si starebbe pensando ad una serie di quattro puntate. Se tutto ciò prenderà forma lo scopriremo molto presto.