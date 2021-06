Oggi, giovedì 10 giugno 2021, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Europei a casa The Jackal, la nuova produzione originale di RaiPlay che vedrà protagonisti i The Jackal, il popolare gruppo comico napoletano.

In Europei a casa The Jackal, il gruppo formato da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Fru (Gianluca Colucci), Claudia Napolitano e Simone Ruzzo commenterà le partite della nazionale azzurra durante UEFA Euro 2020, gli imminenti campionati europei di calcio.

Di conseguenza, gli appuntamenti certi, per ora, sono tre: l’11 giugno, giorno della partita inaugurale, Turchia-Italia, il 16 giugno, giorno in cui la nazionale giocherà contro la Svizzera, e il 20 giugno, giorno in cui gli azzurri scenderanno in campo con il Galles.

Europei a casa The Jackal, come scritto in apertura, verrà trasmesso su RaiPlay.

Dal loro salotto di casa, i The Jackal commenteranno le partite insieme ai loro ospiti, con un occhio al match e uno ai social, facendo compagnia sia a chi segue il calcio che a chi ne capisce poco.

Per il gruppo comico napoletano, Europei a casa The Jackal è il terzo progetto trasmesso su RaiPlay, dopo Mash up!, programma nel 2015 in cui il gruppo comico “reinterpretava” i programmi Rai più famosi, e Tanto non uscivo lo stesso, programma del 2020 realizzato durante il periodo del lockdown.

Ricordiamo che, martedì 8 giugno 2021, la Rai ha presentato ufficialmente tutto il palinsesto riguardante UEFA Euro 2020.

Durante la conferenza stampa, interverranno Elena Capparelli, direttrice RaiPlay e Digital, Antonio Parlati, direttore CPT Rai di Napoli, Maurizio Imbriale, vicedirettore RaiPlay e Digital, e i The Jackal.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.