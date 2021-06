Oggi, martedì 8 giugno 2021, si terrà la conferenza stampa di presentazione del palinsesto Rai dedicato a UEFA Euro 2020.

A partire dal prossimo 11 giugno, anche la Rai seguirà la sedicesima edizione dei campionati europei di calcio, ai quali prenderà parte anche l’Italia, protagonista della partita inaugurale insieme alla Turchia.

La Rai trasmetterà 27 delle 51 partite, tra le quali tutte le gare dell’Italia, quattro ottavi di finale, i quattro quarti di finale, le due semifinali e la finale dell’11 luglio che si giocherà a Wembley.

La telecronaca delle partite degli azzurri sarà a cura di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo e le interviste di Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. Enrico Varriale e Claudio Marchisio, inoltre, saranno presenti da una postazione supplementare di commento.

I programmi previsti sono Notti Europee, in onda dall’Auditorium Rai del Foro Italico, ogni sera, al termine delle partite, con Marco Lollobrigida e Danielle Madam, il presentation studio, in onda sempre dall’Auditorium del Foro Italico, con Paola Ferrari (e con Sabrina Gandolfi, per quanto riguarda i match del pomeriggio), e Dribbling Europei, in onda su Rai 2 ogni giorno alle ore 13.30, con Simona Rolandi.

Su RaiPlay, andrà in onda Europei a casa The Jackal (a cui verrà dedicata una conferenza stampa a parte) mentre su Rai 1, durante l’access prime-time, già da ieri, 7 giugno 2021, va in onda Sogno Azzurro, la mini-serie esclusiva realizzata dalla Direzione Nuovi Formati Rai e dalla Federcalcio, composta da 4 puntate.

La copertura Rai riguardante UEFA Euro 2020, quindi, coinvolgerà Rai 1, Rai 2, Rai 4K, Rai Sport HD, RaiPlay, Rai Radio1 e Rai Radio1 Sport.

Durante la conferenza stampa, interverranno Marcello Foa, presidente Rai, Auro Bulbarelli, direttore Rai Sport, Elena Capparelli, direttrice RaiPlay e Digital, Marco Civoli, vicedirettore Rai Sport, Bruno Gentili, vicedirettore Rai Sport, Filippo Corsini, caporedattore Rai Radio1 e Rai Radio1 Sport, i conduttori di tutti i programmi legati ad Euro 2020, Marco Tardelli e, in collegamento da Coverciano, Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, Gianluca Vialli, Capo Delegazione Italia, Enrico Varriale, vicedirettore Rai Sport, e Antonio Di Gennaro.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11.