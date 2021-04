LOL: Chi ride è fuori, ecco chi ha vinto il programma (SPOILER)

Ciro Capriello (in arte Ciro Priello), volto simbolo del gruppo comico The Jackal, è il vincitore della prima edizione di LOL: Chi ride è fuori. Sono uscite nella giornata di oggi infatti le due puntate rimanenti di questa prima edizione dello show di Amazon Prime Video, prodotto da Endemol Shine Italy.

Il vincitore ha ottenuto il titolo solo dopo essersi scontrato in un turno supplementare di gara con Katia Follesa. Il regolamento del programma prevede che il vincitore sia colui che per sei ore riesce a non ridere o, nel caso, a farlo solo una volta (solo dopo aver già ricevuto la prima ammonizione, in occasione della prima risata o anche semplice sorriso, si può essere espulsi). In questo caso erano tre coloro che erano rimasti in gioco, una volta finito il tempo previsto: Ciro dei The Jackal, Katia Follesa e Caterina Guzzanti.

A parità di ammonizioni (tutti ne avevano ricevuta una), la Guzzanti è stata espulsa da Fedez, dato che fra i tre era colei che, avendo interagito di meno con gli altri, aveva causato meno provvedimenti nei confronti dei colleghi. A questo punto Katia e Ciro si sono di fatto dovuti sfidare in un faccia a faccia, ciascuno per tentare di far ridere l’avversario. Dopo essere stati chiamati a ballare un lento e dopo l’intervento di Mara Maionchi, anch’esso vano, a fare cadere la Follesa è stata una battuta di Ciro, che ha spinto la comica a compiere un piccolo sorriso, rivelatosi poi decisivo.

Il vincitore, come aveva anticipato il cartello in apertura della prima puntata, ha devoluto l’assegno di 100 mila euro in beneficenza, decidendo di destinarlo ad ActionAid. Si conclude così la prima edizione di LOL: Chi ride è fuori, che ha avuto indubbiamente un riscontro positivo (qui la nostra recensione), con anche però dei giudizi meno entusiasti, come quello di Aldo Grasso, comparso ieri sulla pagine del Corriere della Sera, che ha fatto parlare molto di sé, accendendo soprattutto gli animi sui social.