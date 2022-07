Il mese scorso ha chiuso la sua lunga stagione televisiva con la diretta di Assisi dell’appuntamento Con il cuore, lo spettacolo di beneficenza promosso dai frati francescani della cittadina umbra. Carlo Conti ha quindi terminato la sua lunga cavalcata nell’etere televisivo nostrano con un altro pieno di ascolti sfondando agilmente l’ormai difficile muro del 15% di share nel prime time generalista italiano. Ora per il conduttore toscano è il momento di buttarsi a capofitto nella definizione del cast della prossima edizione di Tale e quale show, il varietà campione di ascolti del venerdì sera di Rai1 che nella scorsa stagione è rigermogliato, ottenendo un incremento negli ascolti.

L’appuntamento dunque è ora per la scelta dei personaggi che faranno parte del cast di Tale e quale show 2022, lo show di Rai1 che tornerà in onda da venerdì 16 settembre in prima serata naturalmente. Conti ha già detto al suo team di radunare per o prossimi giorni tutti i provini video che sono arrivati attraverso dei filmati via whatsapp e di mostraglieli tutti insieme ed in quell’occasione sceglierà fra tutti quei video il cast della prossima edizione di Tale e quale show. L’appuntamento per la definizione del cast della prossima edizione di Tale e quale show è fissato per la metà di questo mese.

Molti i nomi circolati dei personaggi che si sono proposti a Re Carlo per la prossima edizione di Tale e quale show, fra questi alcuni vips che hanno fatto parte del cast dell’ultima edizione del Grande fratello vip, programma per altro pure questo prodotto dalla medesima società che produce lo show di Rai1, ovvero la Endemol Shine Italy. Pure da queste colonne vi abbiamo dato conto di questa transumanza televisiva, che ormai è diventata una abitudine negli ultimi anni, con i nominativi delle sorelle Selassié e poi di Alex Belli, Davide Silvestri, Guenda Goria e pure Katia Ricciarelli.

Ovviamente fra tutti questi nomi provenienti dal Grande fratello vip 6 si farà una cernita per arrivare al massimo ad un paio di nominativi provenienti dal varietà di Canale 5, mentre appare certo che il programma non abbia più bisogno di vip che sappiano cantare bene, ma che abbiano invece una certa duttilità artistica al servizio di un varietà di prima serata, l’ultima edizione dello spettacolo di Rai1 insegna. Fra i nomi che hanno inviato dei provini e che hanno buone chances di partecipare al programma di Carlo Conti, siamo in grado di farne due, il primo è quello di Marco Morandi, figlio di cotanto padre Gianni, che come anticipato da queste colonne sarà alla guida di un nuovo one man show di Rai1.

Il secondo nome è quello di una nota soubrette Patrizia Pellegrino, indimenticata stella del varietà televisivo degli anni ottanta (la ricordiamo nella sigla di apertura di “Gran canal” nel 1981 su Rai2) ma anche frequentatrice di reality, ricordiamo l‘isola dei famosi e il Grande fratello vip. Appuntamento dunque a fine mese per la definizione del cast dell’edizione 2022 di Tale e quale show, in partenza venerdì 30 settembre su Rai1, che avrà anche quest’anno una sua “desinenza” con “Tali e quali” condotto e diretto come sempre da Carlo Conti.