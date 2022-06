Dovrebbe essere definito ufficialmente la prossima settimana il cast di Tale e quale show, al via su Rai1 venerdì 30 settembre come sempre con la conduzione di Carlo Conti. Nelle settimane scorse abbiamo anticipato la presenza in gara delle principesse Selassié, che vi prenderanno parte come unico concorrente (come accaduto lo scorso anno con i Fratelli di Guidonia, che poi hanno vinto l’11esima edizione).

Tra i nomi nuovi che circolano in queste ore, considerati in pole per la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, ci sarebbero, stando a quanto risulta a TvBlog, anche quelli di Manila Nazzaro e di Alessandra Pierelli.

La prima è reduce dalla fortunata esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, di cui è stata una delle concorrenti più apprezzate, la seconda è lontana dalla tv da molti anni, dopo il clamoroso bagno di folla ai tempi di Uomini e donne, dove fu scelta da Costantino Vitagliano (parliamo del 2003). La curiosità che riguarda quest’ultima è che nel 2015 la sua partecipazione proprio a Tale e quale show sembrava ormai fatta. All’epoca il settimanale Chi (diretto da Alfonso Signorini, guarda caso oggi conduttore del Gf Vip, diretto competitor proprio di Tale e quale) scrisse:

Come mai Alessandra Pierelli, ex fidanzata televisiva di Costantino Vitagliano, è scomparsa dal cast di Tale e Quale Show? La Pierelli aveva superato brillantemente tutti i casting, ma qualcosa, alla fine, non è andato per il verso giusto.

Resta in piedi la (già spoilerata) candidatura di Alex Belli, anche lui come Manila Nazzaro e le principesse Selassié, in arrivo dal Gf VIp.

Ricordiamo che la giuria di Tale e quale show è stato confermata in toto e sarà composta da Loretta Goggi (che nel 2023 approderà su Rai1 con un suo show), Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, come anticipato da TvBlog erede di Raffaella Carrà su Rai3.