L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane – i palinsesti Rai dovrebbe essere presentati a fine giugno a Milano e lì arriveranno tutte le conferme del caso-, ma sembra ormai fatta: le sorelle Selassié prenderanno parte alla nuova edizione di Tale e quale show, al via a settembre in prima serata su Rai1.

Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, Carlo Conti e il suo gruppo di autore avrebbero scelto Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, che saranno tra i concorrenti del programma del venerdì sera. Dunque, saranno loro ad assorbire la quota Grande Fratello che ormai da anni è fissa in Tale e quale show (Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando sono i casi più recenti). Un dettaglio che è conseguenza di una strategia ben precisa, che mira ad assicurarsi una parte di pubblico che per mesi ha seguito le tre ragazze nella casa di Cinecittà (d’altronde il Gf Vip è andato in onda nella stessa serata di Tale e quale show).

Le principesse Selassié dovrebbero gareggiare a Tale e quale show come unico concorrente (come accaduto con i Fratelli di Guidonia, che peraltro hanno vinto la scorsa edizione) e a loro, dunque, spetterà portare in scena canzoni interpretate da terzetti. Come se la caveranno? La risposta la conosceremo solo a programma iniziato, ma ci risulta che le tre ereditiere abbiano preso sul serio l’impegno e si stiano preparando a suon di lezioni con tanto di vocal coach.

A Tale e quale show 2022 potrebbe prendere parte anche Katia Ricciarelli (nei giorni scorsi vi avevamo dato conto di tutte le anticipazioni fronte Grande Fratello Vip), la quale sarebbe però contesa anche da Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista (dove non sono state confermate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli) nel reality di Canale 5. La sensazione è che alla fine questa seconda ipotesi possa avere la meglio. Ma, anche in questo caso, la risposta definitiva giungerà solo nelle prossime settimane.