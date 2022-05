Concluso il Grande Fratello Vip, arriva il momento di… Tale e quale show. Potrebbe essere il destino di alcuni concorrenti dell’edizione del reality show di Canale 5 andata in onda nella stagione televisiva che sta volgendo al termine. Secondo quanto risulta a TvBlog e come parzialmente anticipato da Superguidatv, infatti, tra i nomi vagliati da Tale e quale show, da settembre in onda su Rai1, ci sarebbero anche quelli di Alex Belli, Lulù Selassié, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Guenda Goria.

Profili evidentemente molto variegati ma che hanno nella partecipazione al reality show (prodotto da Endemol Shine Italy, che produce anche il Gf Vip) il comun denominatore. Un dettaglio non secondario, considerando anche il recente passato di Tale e quale show, che nelle ultime stagioni in fase di casting in più occasioni ha pescato dal Gf, sempre più stabilmente competitor diretto nella serata del venerdì (se non fosse chiaro, l’obiettivo della trasmissione di Rai1 è anche rosicchiare un po’ di pubblico tra i più affezionati al genere del reality). I casi più recenti riguardano Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, che bene hanno figurato nello show di Conti, dopo aver avuto un ruolo da protagonisti al Grande Fratello Vip.

Ricordiamo che venerdì prossimo, 20 maggio, su Rai1 andrà in onda l’ultima puntata di The Band, il nuovo talent di Carlo Conti (la registrazione è prevista martedì sera a Roma) che difficilmente (a giudicare dagli ascolti registrati fin qui) avrà una seconda edizione. Il conduttore fiorentino è però già al lavoro per la prossima stagione, di cui sarà tra i protagonisti, a partire proprio dalle nuove puntate di Tale e quale show, ormai considerato un titolo affidabile da mamma Rai. Chi rappresenterà la quota Gf nello show di Rai1? La risposta arriverà soltanto nelle prossime settimane, con l’annuncio ufficiale del cast di Tale e quale show solitamente previsto tra fine giugno e inizio luglio.