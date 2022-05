Certo una volta era difficile ottenere il disco di platino, ora bastano “solo” centomila copie vendute, ma nell’era del digitale e tutto quello che gli gira attorno, centomila copie son sempre centomila, ecco dunque la soddisfazione per l’eterno ragazzo di Monghidorodi tagliare questo importante traguardo. Il disco di platino in oggetto è per il brano che Gianni Morandi ha portato all’ultimo Festival di Sanremo, ovvero quel “Apri tutte le porte” scritto da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Un sodalizio fra i due forte e granitico che potrebbe continuare presto, magari in televisione, perchè no.

Il buon Bibi Ballandi aveva provato più volte a convincere Jovanotti a fare un one man show, ma i tempi non erano ancora maturi, ora forse potrebbe essere la volta buona? Chissà chi lo sa, direbbe il buon Febo Conti, di certo un’opportunità potrebbe esserci e riguarda proprio la televisione e nello specifico la prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. D’altronde Gianni Morandi ha bazzicato spesso il piccolo schermo e lo ha fatto frequentemente dalle frequenze di Rai1.

Ricordiamo per esempio il preserale musicale per i giovani dei primi anni ottanta, ovvero “10 Hertz“, fino alla consacrazione nella prima serata di Rai1 degli anni novanta grazie al direttore dell’epoca Agostino Saccà, insieme proprio al mitico Bibi Ballandi in “C’era un ragazzo“. Nella prossima stagione televisiva dunque rivedremo Gianni Morandi in un one man show che sarà incentrato sui suoi fantastici 60 e passa anni di carriera.

Il Gianni Morandi show su Rai1 sarà dunque una grande festa televisiva in cui l’eterno ragazzo di Monghidoro attraverserà tutta la sua fantastica carriera musicale, toccando inevitabilmente anche gli avvenimenti di sessant’anni di storia italiana, spesso accompagnati proprio da una canzone, da una nota, da una colonna sonora, che ci fa riaprire la porta dei ricordi. Facile dunque che in questo show possa ospitare proprio l’amico Jovanotti, per una collaborazione musical-televisiva anche, perchè no, originale.