Sanremo 2022, Jovanotti al Festival con Gianni Morandi

E’ ufficiale: Jovanotti sarà una delle guest star della quarta serata del ‘Festival di Sanremo 2022‘. Il cantante sarà la spalla di Gianni Morandi in un medley a sorpresa. Con lui l’ormai inseparabile produttore e dj Mousse T. Lorenzo Cherubini è autore del brano sanremese dell’eterno ragazzo che porta per titolo ‘Apri tutte le porte’. Dopo le prime tre serate della kermesse festivaliera, attualmente, si è posizionato al terzo gradino del podio.

Nel pomeriggio, il portale Whoopsee, aveva documentato, attraverso alcuni video, l’arrivo del cantautore nella Riviera ligure:

Una nostra talpa, direttamente da Sanremo, ci ha rivelato in esclusiva che nella città ligure, da poche ore, è arrivato anche un superospite inatteso. Nonostante nelle ultime settimane avesse dichiarato che non avrebbe preso parte alla kermesse ma sarebbe rimasto in disparte a tifare per un grande amico per il quale ha scritto il brano in gara… a noi sembra proprio Jovanotti! Quasi irriconoscibile coperto con mascherina e capello e nascosto da numerosi ombrelli, il cantante è stato “tradito” da un piccolo quanto fondamentale dettaglio: la maglietta con la faccia di Gianni Morandi, la stessa che aveva già postato anche in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.