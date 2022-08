TvBlog Summer Celebrity Hits: Giancarlo Magalli presenta…

Ospite e padrone di casa importante e di grande peso televisivo quello di oggi al nostro TvBlog Summer Celebrity Hits. Un personaggio televisivo a tutto tondo, perchè definire Giancarlo Magalli solo un conduttore è davvero troppo riduttivo. Magalli prima di essere un presentatore è uno dei più prolifici e di successo autori della nostra televisione. Come non citare il mitico “Non stop” del 1977 su Rai1 per la regia di Enzo Trapani, un programma che lanciò tantissimi comici che in seguito avrebbero avuto grande successo. Poi arrivò la collaborazione con Gianni Boncompagni a partire dagli show domenicali di Rai2 con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ovvero Drim e Patatrac, due programmi di enorme successo. Poi il suo debutto alla conduzione, anche se troncato sul nascere, nel varietà sempre di Boncompagni Illusione. Poi autore di Pronto Raffaella, Pronto chi gioca, fino alla conduzione vera e propria con Simona Marchini in Pronto è la Rai, dopo la celebre sostituzione di Enrica Bonaccorti l’anno prima.

E poi ancora altri programmi, come Servizio a domicilio, Domani sposi, Pronto Topolino, la famosa sostituzione di Enrico Montesano a Fantastico ed ancora Club ’92 con Gigi Proietti, quindi I Raccomandati, Fantastica italiana, Ciao Weekend, Domenica in, Fatti vostri, solo per citare alcuni titoli di programmi che ha guidato, per altro con successo di ascolti. Ora Magalli si trova in panchina, ma certamente la Rai di oggi e forse ancora di più la Rai di domani, saprà richiamarlo in servizio, sia come conduttore che come autore, un professionista del genere non può stare fermo troppo tempo.

Nel frattempo Giancarlo Magalli ha gentilmente risposto al nostro invito per far parte del fantastico gruppo di personaggi tv nel TvBlog Summer Celebrity Hits, vediamo dunque qual è la sua canzone dell’estate. Giancarlo ha scelto un pezzo del 1966 scritto proprio dal suo grande amico Gianni Boncompagni insieme allo stesso Jimmy Fontana, ovvero “Pensiamoci ogni sera“, un pezzo che gli ricorda un periodo di quando era fidanzato con una ragazza di Milano. I due ragazzi pativamo un po’ la lontananza e scelsero proprio questa canzone. Jimmy Fontana era reduce dall’enorme successo di una delle più belle canzoni di sempre del repertorio melodico leggero italiano, ovvero “Il mondo“. Il pezzo racconta appunto di due innamorati distanti ma che ogni sera al tramontare del sole, ripensando al loro amore, si sentono ancora uniti.

Pensiamoci ogni sera

Pensiamoci ogni sera

Al tramontar del sole

Sarà l’appuntamento

Che uniti ci terrà

Io sono partito e di te

Mi è rimasta una sola promessa

Pensiamoci ogni sera

Al tramontar del sole

Mi manca la tua voce

Mi mancano i tuoi baci

Piccole grandi cose

Che mi han legato a te

Ma è bello sapere che noi

Ci incontriamo nel cielo ogni sera

Vicino all’orizzonte

Dove tramonta il sole

E chissà quando io tornerò

Chissà se ti ritroverò

So soltanto che ora io

Io conto i giorni

Fino a che io sarò lì con te

Lì con te

Pensiamoci ogni sera

Al tramontar del sole

Sarà l’appuntamento

Che uniti ci terrà

Io sono partito e di te

Mi è rimasta una sola promessa

Pensiamoci ogni sera

Al tramontar del sole

Chissà quando io tornerò

Chissà se ti ritroverò

So soltanto che ora io

Io conto i giorni

Fino a che io sarò lì con te

Lì con te

Pensiamoci ogni sera

Al tramontar del sole

Sarà l’appuntamento

Che uniti ci terrà

Io sono partito e di te

Mi è rimasta una sola promessa

Pensiamoci ogni sera

Al tramontar del sole

Pensiamoci ogni sera

Al tramontar del sole

Pensiamoci ogni sera

Al tramontar del sole

(di Enrico Sbriccoli, Carlo Pes, Italo Nicola Greco e Giandomenico Boncompagni)

Grazie a Giancarlo Magalli a cui auguriamo di tornare presto di tornare in televisione e salutandovi dandovi appuntamento a domani per una nuova puntata del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits, lanciamo come sempre la sigla!