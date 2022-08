TvBlog Summer Celebrity Hits: Mara Venier presenta…

Ferragosto qui su TvBlog con zia Mara. Ospite e padrona di casa oggi in questa specialissima giornata dell’anno nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è Mara Venier. Mentre la zia nazionale si sta godendo qualche settimana di vacanza a Playa Minitas nella Repubblica Dominicana nel suo buen retiro insieme al marito Nicola e alla sua famiglia, si sta avvicinando sempre di più il suo debutto nella nuova edizione di Domenica in, previsto per settembre, sempre alle ore 14 del pomeriggio del giorno di festa su Rai1. Quest’anno poi ci sarà anche un appuntamento speciale di prima serata venerdì 16 settembre, per un grande show che farà da apri pista alla stagione dell’intrattenimento della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Mara ha trovato anche il tempo oggi qui su TvBlog per vestire i panni di deejay per un giorno nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e raccontarci qual è la sua canzone dell’estate, quel brano cioè che più accosta alla stagione più calda dell’anno e direttamente da Playa Minitas lancia il suo brano dell’estate che è “Si fa sera” di Gianni Morandi. Brano del 1965 su etichetta RCA, “Si fa sera” è stata la sigla dl programma televisivo andato in onda nell’estate di quell’anno sul Programma Nazionale “Mare contro mare“. Trasmissione di Antonio Amurri e Lianella Carrell, si trattava di un programma basato su giochi, in stile “Giochi senza frontiere” che vedeva in gara due città italiane, una affacciata sul mare Tirreno e una affacciata sul mare Adriatico, trasmissione questa che fu poi riproposta nel 1988 da Rai2 con la conduzione di Ramona Dell’Abate.

Il pezzo lanciato oggi da Mara Venier è stato scritto dallo stesso autore del programma andato in onda nel 1965 Antonio Amurri, su musica di Marcello De Martino, che era il direttore d’orchestra di quel programma, trasmissione questa che fu condotta da Aroldo Tieri e Silvana Pampanini, con Renato Turi dallo studio centrale di Roma e la regia di Romolo Siena e Lino Procacci. Il brano dunque scelto da Mara Venier come sua canzone dell’estate, pezzo che le ricorda uno dei suoi primi amori di gioventù è dunque “Si fa sera” di Gianni Morandi.

Si fa sera

Ma quando si fa sera

Siamo ancora qui

Noi due

Noi soli

E il mar Siamo soli noi due

A due passi dal mare

Quando è finita

Una lunga giornata

E ci incontriamo

Più felici che mai

Che mai, che mai

Perché non ci vediamo un istante

Per tutto il giorno Ma quando si fa sera

Tu sei qui con me

Abbracciata con me

Sulla calda sabbia

Stretta a me, a me Siamo solo noi due

A due passi dal mare

Mentre la luna

Sta sorgendo per noi

E noi ci amiamo

Più felici che mai

Che mai, che mai

E sentiamo che vale la pena

Di star lontani Se quando si fa sera

Siamo ancora qui

Noi due

Noi soli

E il mare

Noi due soli

E il mare

(di Antonio Amurri e Marcello De Martino)

Buon proseguimento di vacanze a zia Mara e dandovi appuntamento a domani per la prossima puntata del nostro TvBlog Celebrity Hits, sigla!