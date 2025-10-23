La conduttrice ha compiuto 75 anni e ha voluto fare un augurio al compagno della sua vita, cosa gli è successo e quali sono le sue condizioni

Mara Venier e il desiderio sulla guarigione del marito, che cosa ha Nicola Carraro e come sta oggi

Mara Venier lo scorso 20 ottobre ha compiuto 75 anni e per l’occasione Caterina Balivo le ha telefonato in diretta, nel corso della puntata de La Volta Buona, per farle gli auguri e farle sentire l’affetto del pubblico in un giorno tanto speciale. Del resto parliamo di un personaggio che ha fatto la storia della televisione e che ancora oggi, alla conduzione di Domenica IN, ha un enorme seguito. Nel corso della chiamata la conduttrice ha rivolto un augurio al marito Nicola Carraro, che – da qualche tempo – sta affrontando alcuni problemi di salute.

La Venier ha parlato della sua carriera e della sua vita, ha detto di essere una contenta del suo lavoro, di essere una nonna molto felice e di aver fatto sempre scelte dettate dal cuore nella vita. Poi, come da tradizione si fa nel giorno del proprio compleanno, ha espresso un desiderio: “(…) Se proprio dovessi chiedere qualcosa è che Nicola si possa riprendere al più presto“. Parole che hanno fatto partire un lungo applauso in sostegno della conduttrice.

Come sta Nicola Carraro e cosa ha avuto: le condizioni di salute del marito di Mara Venier

Mara Venier ha spiegato di aver incontrato l’amore della sua vita “in tarda età”, riferendosi al marito Nicola Carraro, che ha sposato nel 2006. E proprio a lui ha rivolto il suo desiderio di compleanno, la conduttrice ha spiegato che spera si possa riprendere il prima possibile. Ma cosa ha avuto il marito della Venier?

Ne Nicola Carraro ne Mara Venier hanno mai fatto mistero del fatto che il produttore cinematografico sia stato poco bene. Oggi ottantatreenne, si è trovato ad affrontare alcuni problemi di salute he l’hanno costretto a un ricovero di tre settimane all’ospedale San Raffaele Di Milano. Il marito della conduttrice a causa di un problema dovuto a una grave ernia del disco, unito ad altre problematiche ai polmoni, si è praticamente immobilizzato e ha vissuto cinque mesi su una sedie a rotelle, finché un delicato intervento non gli ha consentito di “rialzarsi”

“È successa una cosa stranissima. Sono stato cinque mesi senza potermi alzare, con dolori forti ogni volta che provavo a mettermi in piedi. Poi la vita è strana, noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere“, questo il racconto di Nicola Carraro. E’ stata la moglie Mara Venier a chiamare Luca Zaia, presidente della regione Veneto, che ha messo in contatto i coniugi con l’Unità di Neuroradiologia Interventistica Spinale dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Qui il produttore cinematografico è stato visitato dal professor Altin Safa, che avrebbe subito compreso quale fosse il problema, decidendo di operarlo.

Oggi il marito di Mara Venier starebbe molto meglio, lui stesso ha spiegato come siano state fondamentali le cure della moglie: “Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere“. In occasione del compleanno della conduttrice, invece, ha scritto una tenera dedica per lei sui social: “Auguroni alla mia giovane moglie. Senza di lei e senza la sua energia io sarei una candela spenta, come sottolineava una vecchia canzone“.