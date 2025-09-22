Tutto su Paolo Capponi, il secondo figlio di Mara Venier, con cui non ha sempre avuto rapporti distesi

Chi è e cosa fa Paolo, il figlio di Mara Venier

Conosciamo tutti l’energia travolgente e il sorriso rassicurante di Mara Venier, ma quel che pochi sanno è che dietro i riflettori degli studi di registrazione c’è una storia fatta di distanze e di un affetto che alla fine ha trovato la strada per rinascere.

Protagonista è Paolo Capponi, il secondogenito della Venier, nato dalla relazione con Pier Paolo Capponi. Lontano anni luce dalla scena pubblica e riservatissimo, Paolo è rimasto a lungo il “figlio sconosciuto” della regina della domenica televisiva.

Il figlio discreto di Mara Venier

Chi si aspetta un erede “glamour” come la sorella Elisabetta Ferracini, resterà sorpreso: Paolo non ha mai cercato le luci della ribalta. Lavora dietro le quinte, anche in programmi come Domenica In, ma difficilmente si trova sotto i flash.

Qualche apparizione c’è stata, come quando Renato Zero scherzò in diretta raccontando che “un certo Paolo” lo aveva invitato a rientrare in studio, chiedendo a Mara se fosse suo parente. Una parentesi ironica che però rivelò al mondo l’estenza di quel figlio schivo e distante dai media, da questo punto di vista più simile al padre che alla madre.

Nel 2019 Paolo Capponi ha sposato Valentina con una cerimonia in Campidoglio, alla quale Mara si è presentata con un elegantissimo tailleur fucsia e un ventaglio blu, rubando come sempre la scena. Quella giornata di sorrisi e affetti è stato uno dei pochi momenti in cui Paolo ha lasciato intravedere la sua vita familiare.

Una relazione madre-figlio non semplice

Non è un segreto: il rapporto tra Mara e Paolo ha vissuto anni complicati. La conduttrice lo ha raccontato più volte, senza filtri. Essere diventata ,adre giovanissima, a soli 17 anni, e gli impegni televisivi che l’hanno portata presto a Roma, hanno inevitabilmente pesato sul loro legame.

Paolo è cresciuto soprattutto accanto al padre e alla compagna di lui, la distanza con Mara è diventata via via sempre più difficile da colmare. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita”, ha detto in seguito la conduttrice.

Questi anni di incomprensioni e silenzi hanno lasciato segni profondi. Ma è proprio in questi momenti tormentati che, quando arriva la svolta, la riconciliazione assume un valore ancor più speciale.

Questa svolta è arrivata con la nascita di Claudio, il nipotino, quel bambino descritto da Mara come una “pagnottella dolce” e che è stato il ponte che ha riunito madre e figlio. L’annuncio è arrivato in un momento delicato, subito dopo la morte della madre di Mara, Elsa. Da allora il piccolo Claudio è diventato il collante della famiglia, a cui ha ridato pace e serenità.

L’eredità dle padre

Paolo ha ereditato non solo i tratti somatici ma anche parte della personalità del padre, Pier Paolo, attore di grande talento scomparso nel 2018. Protagonista di film come Il gatto a nove code di Dario Argento e I ragazzi del massacro di Fernando Di Leo, Capponi è stato indubbiamente una figura importante del cinema italiano tra gli anni Sessanta e Settanta.

Con Mara Venier ha vissuto una storia d’amore intensa, prima che le loro strade si dividessero. A ogni modo, oggi Mara può guardare con serenità al rapporto con entrambi i figli. Se con Elisabetta condivide da tempo un legame solido e complice, con Paolo ha faticato di più. Ma proprio questa difficoltà ha reso il riavvicinamento ancor più prezioso.