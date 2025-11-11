“Farò l’intervento, vado ad operarmi”. Mara Venier, l’annuncio in diretta, cos’è la maculopatia

Nuovo problema per Mara Venier che annuncia in diretta di doversi sottoporre ad un problema di salute. Tutto è accaduto mentre la conduttrice, nel corso della puntata di Domenica In del 9 novembre 2025, stava intervistando Nino D’Angelo che, insieme al figlio Toni, ha presentato il documentario sulla sua vita dal titolo “Nino, 18 giorni”.

Tra un aneddoto di Nino D’Angelo e un filmato nei luoghi in cui l’artista napoletano è nato e cresciuto, tutto stava procedendo per il verso giusto. Improvvisamente, però, Mara Venier ha fermato l’intervista spiegando di avere un problema all’occhio e di doversi operare nuovamente.

Da circa un anno, la conduttrice di Domenica In ha dovuto affrontare diverse difficoltà agli occhi che sembravano superati ma l’imminente operazione ha svelato una realtà diversa.

Mara Venier operata: tutto sulla maculopatia

“ Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito”. Con queste parole è iniziato l’annuncio di Mara Venier a Domenica In che, nel bel mezzo dell’intervista a Nino D’Angelo, ha annunciato di avere problemi di vista per i quali è necessaria un’operazione chirurgica. “ Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In, vado a fare l’intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi perché a volte non riesco a vedere. Meglio dirlo subito, durante la puntata potrebbero esserci piccoli incidenti e chiederò aiuto ai miei compagni “, ha poi aggiunto.

Non è il primo intervento per Mara Venier che si è già operata diverse volte. Nel 2024, infatti, la conduttrice ha avuto un’emorragia all’occhio, che le ha causato diverse conseguenze alla vista e una maculopatia, una patologia oculare diffusa in Italia.

Con il termine maculopatia si intende un gruppo di malattie che danneggia la macula, la zona centrale della retina. La malattia provoca una perdita progressiva della visione centrale, spesso non è accompagnata da dolore e talvolta passa inosservata. La visione periferica, invece, resta generalmente intatta.

I principali fattori di rischio sono l’età, il fumo, sovrappeso, una predisposizione familiare, una dieta ricca di grassi e povera di antiossidanti e il diabete. Inoltre, è stato evidenziato un maggiore rischio nelle donne. La maculopatia può essere secca o atrofica ed evolve lentamente oppure umida o essudativa che è meno comune ma più aggressiva.