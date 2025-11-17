Il nuovo taglio biondo e scalato di Mara Venier

Mara Venier ha deciso di “sveltire” il suo look con un taglio scalato e un nuovo biondo che sembra donarle moltissimo. Siamo tutti abituati a vedere da sempre zia Mara con i capelli molto chiari, ma la tonalità scelta per questa rivoluzione ha qualcosa che sembra donarle ancora più luminosità al viso.

La conduttrice di Domenica IN si diverte spesso a cambiare taglio e questa volta, in vista dell’arrivo dell’inverno, si è affidata al suo parrucchiere di fiducia, che le ha fatto un colore molto particolare, che chiama COblonde.

Nuovo look per Mara Venier, le foto del taglio che ha scelto la conduttrice di Domenica IN

Mara Venier ha deciso di “rinfrescare” un po’ il suo tradizionale taglio lungo. Affidatasi ad Antonella Vezza, sua storica hairstylist, ha scalato il taglio e scelto un colore diverso, le cui differenze non possono sfuggire ai più attenti.

A condividere le immagini del nuovo look di Mara Venier è stato il salone di parrucchieri della conduttrice, che ha spiegato come al famoso volto di Rai1 sia stato fatto il colore COblone, che le ha conferito una tonalità quasi tendente al platino, perfetta dunque per l’arrivo del Natale. Per gli esperti la tinta scelta dalla conduttrice potrebbe ricordare un biondo nordico, che le dà una luminosità pazzesca, che la ringiovanisce, dando alla pelle una luce più dinamica.

Il risultato – come si vede dalle foto – è davvero sorprendente, Mara Venier sembra avere quasi un aspetto nuovo. La conduttrice di Domenica IN ha 75 anni, un’età che si porta benissimo. Questo ha assicurato che sarà l’ultimo anno che condurrà il programma della domenica, lo aveva detto già l’anno scorso, ma poi ha deciso di continuare a restare al timone del famoso programma di Rai1. Ma questa volta, ha ribadito, sarà l’ultimo anno per lei, che vuole avere più tempo per stare con la famiglia.

Da questo desiderio, infatti, sarebbe nata anche l’idea di un’edizione più corale di Domenica IN, che però al momento non sembra essere decollata con gli ascolti. Zia Mara, però, resta uno dei volti più amati della Rai, la sua disinvoltura e la sua empatia piacciono moltissimo al pubblico, che è molto affezionato a lei. Non è un caso che è uno dei volti più amati della televisione italiana e, dopo tanti anni, sarebbe difficile immaginare il programma della domenica senza di lei.

Sulla questione aveva anche ironizzato con Fabio Fazio durante la prima puntata di Che tempo che fa, di cui è stata ospite. In quell’occasione quando il conduttore aveva scherzato proprio sul fatto che ormai nessuno crede al fatto che lascerà il programma, zia Mara aveva risposto: “Ma no, basta, ma non posso venire qua l’anno prossimo scusa? A divertirmi e a stare con gli amici?“.