TvBlog Summer Celebrity Hits: Fabio Fazio presenta…

La canzone dell’estate di oggi è la “canzone dell’estate 2022”, il tormentone cioè che si è sentito ovunque in questi caldissimi mese dell’estate che sta finendo. Il brano è “La dolce vita” cantato da Fedez, Tananai e Sattei, un pezzo che sembra uscito dal repertorio di Peppino Di Capri direttamente dai fantastici anni sessanta, quelli della ricostruzione e della rinascita del nostro paese. Gli anni dell’automobile per tutti, della lavatrice e dei frigoriferi che entrano di diritto nelle case di tutti gli italiani e non solo in quelle dei più abbienti. Questo pezzo è la dimostrazione di come sotto sotto non s’inventi più niente e non solo nel campo musicale. Il deejay per un giorno dell’ultima puntata della prima edizione del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è oggi Fabio Fazio.

Il conduttore di Che tempo che fa, il varietà della domenica sera della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo prodotto dal dipartimento cultura della televisione pubblica diretto da Silvia Calandrelli di ritorno in ottobre dunque ha scelto questo pezzo tipicamente estivo, andato molto forte in questa estate 2022. Fazio veste oggi i panni di deejay qui su TvBlog, lui che debuttato in radio nel varietà di Radio 2 Black out con Enrico Vaime e Simona Marchini. Poi tante trasmissioni cosiddette giovanili anche musicali, citiamo Jeans, L’orecchiocchio, passando poi ai programmi di prima serata, quindi Quelli che il calcio e fino al Che tempo che fa dei nostri giorni.

Dunque Fabio Fazio ha scelto come sua canzone dell’estate il tormentone di questa estate 2022, ovvero “La dolce vita“ cantato dal trio musicale formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei:

La dolce vita

E poi passa un anno e ci sembra meno

Mi trovi diverso, mi prendi la mano

Da soli siam tutti nessuno

Che vita è?

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata, oh, mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

Bello stare a casa, musica italiana

Ci vuole ancora un po’

Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto

Se lo vuoi non me ne andrò

La vita senza amore non mi farà mai bene

Perché non so dirti di no quando

Vivo solo per lei

Ah, Oktoberfest, mi piace fare la fest (festa)

Tutti nel back, tutti nel back a far festa

Buonasera, e chiedo scusa

Non ho capito cosa c’era nei suoi occhi (droga?)

Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai

So che canzoni vuole lei, faccio a parole col DJ

So che non hai visto le Hawaii

Dirotteremo Ryanair

E se ci beccano stica-ah-ah

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata, oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene

Perché non so dirti di no quando

Vivo solo per noi, chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per me

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata, oh mi sei mancata

E parte la corriera che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene, perché

Non so dirti di no quando

Vivo solo per noi, chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per me

(di Davide Simonetta, Jacopo D’amico e Paolo Antonacci)

Grazie a Fabio Fazio per aver accettato di vestire i panni di deejay per un giorno nell’ultima puntata di questa prima serie del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e dandovi appuntamento a domani per una puntata specialissima della nostra rubrica, è il momento di lanciare la nostra sigla!

BONUS TRACK

Il bonus track di Fabio Fazio è un pezzo di Umberto Tozzi, scritto insieme al fido Giancarlo Bigazzi “Tu” che spopolò nell’estate del 1978, bissando il successo del mitico “Ti amo” dell’anno prima: