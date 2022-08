TvBlog Summer Celebrity Hits: Tiberio Timperi presenta…

Lui è un giornalista di lungo corso, prima mezzobusto a TMC news e poi al Tg4 a Mediaset dove ha intrapreso anche la conduzione di un quiz su Canale 5, quel “Lingo” che sta per essere riproposto nel preserale di La7 da settembre con Caterina Balivo. Poi c’è l’approdo in Rai come conduttore di Mattina in famiglia sulla Rete 2, fascia di cui è tuttora padrone di casa nei fine settimana di Rai1 insieme a Monica Setta e Ingrid Muccitelli, ma nella tv pubblica sperimenta anche altri formati, come il gioco Sette per uno di Jocelyn e Verdetto finale. Come molti di voi avranno capito ospite e padrone di casa di oggi nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è Tiberio Timperi, che vestirà i panni del deejay oggi qui sul nostro sito, per lanciare la sua canzone dell’estate.

Di certo non sarà difficile per Tiberio indossare i panni del deejay, visto che il suo debutto avviene proprio in radio, specificatamente in quelle che un volta si chiamavano “radio libere” e fra i programmi da lui condotti poi nella radio pubblica ci sono fra gli altri anche Hit parade su Rai Radio 2, D.J. Jolly su Rai stereo 1, fino al recente e di successo HitStory su Rai Radio 2. Oggi dunque è Tiberio Timperi a lanciare la sua canzone dell’estate, si tratta del pezzo di Roberta Kelly “Zodiacs“.

Questo brano faceva parte dell’album “Zodiac Lady” su etichetta Casablanca Records, inciso nel 1977 nel periodo d’oro dei pezzi da discoteca. Zodiacs è stato il singolo di quell’album e raggiunse la posizione numero 24 della classifica degli Stati Uniti di Hot Dance e il numero 44 della UK Singles Chart nel 1978. Zodiac Lady fu prodotto dal nostro Giorgio Moroder che è anche autore del pezzo scelto da Tiberio Timperi.

Zodiacs

(di Giorgio Moroder e Pete Bellotte)

Grazie a Tiberio Timperi per aver accettato di partecipare al nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e appuntamento a domani per un nuovo protagonista della nostra tv nelle vesti di deejay per lanciare la sua canzone dell’estate ed ora sigla!

BONUS TRACK

Tiberio Timperi poi venendo all’attuale estate sceglie come canzone “Litoranea” di Elisa e Matilda De Angelis:

Grazie dunque a Tiberio Timperi per aver accettato di vestire i panni di deejay per un giorno