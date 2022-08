La7 dunque si getta nella mischia dei preserali generalisti e da settembre lancia la sfida ai colossi di Rai1 e di Canale 5 con un suo gioco a premi e per fare questo ha ingaggiato la bella e brava Caterina Balivo reduce da una estate di lavoro molto intensa, in Rai e su Tv8. Su Rai2 sta andando in onda in seconda serata con il people show Help ho un dubbio, mentre su Tv8 è al timone del varietà Chi vuol sposare mia mamma, il titolo è già tutto il programma. Ebbene, Andrea Salerno l’ha convinta anche a passare l’autunno sulla rete che dirige proponendole un programma che andrà in onda alle ore 19 e che dovrà fare da traino al Tg La7 diretto e condotto da Enrico Mentana. La rete ha deciso che il programma che dovrà trainare il telegiornale di Enrico Mentana sia un game, ma un game che sia adatto ad un canale come La7, che ha un pubblico di un certo tipo e la scelta è caduta sul programma della Stand by me, che produrrà la trasmissione per conto del canale di Urbano Cairo, Lingo.

Da queste parti vi avevamo dato la notizia in anteprima, ma avevamo lasciato ancora il dubbio del titolo definitivo della trasmissione, titolo che ora è stato scelto. Dunque la trasmissione si chiamerà Lingo, con un sottotitolo che è la semplice spiegazione dello scheletro del game show, ovvero le parole. Il sottotitolo di Lingo sarà “parole in gioco“. Tutto molto semplice e chiaro, per un programma che andrà certamente in onda nello stesso orario in cui sono in onda Reazione a catena e Caduta libera, ma che nella realtà delle cose e delle intenzioni di La7, più che fare concorrenza diretta ai programmi condotti da Marco Liorni e Gerry Scotti, dovrà raggruppare quanto più pubblico affine alla rete di Urbano Cairo fin verso le 19:55, orario in cui appare il volto di Enrico Mentana, pronto a lanciare i titoli del suo telegiornale.

Certo si tratta di una missione non facilissima per Caterina Balivo, che ha scelto un impresa da far tremare i polsi a chiunque, ma forse non impossibile, ha 100 puntate sul tavolo per dimostrarlo. Lingo, parole in gioco, dovrebbe partire lunedì 12 settembre, attorno alle ore 19 dalle frequenze di La7.