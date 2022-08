TvBlog Summer Celebrity Hits: Monica Setta presenta…

Lei si prepara ad una nuova stagione ricca di impegni professionali, l’ennesima di una carriera da giornalista di lungo corso. Monica Setta, è lei la padrona di casa della puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits, inizierà la sua cavalcata dapprima in radio, presso Isoradio, dove condurrà dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 21 a partire dal 5 di settembre il programma “Il sorpasso“. Poi dal 17 settembre tornerà a condurre in tv con Tiberio Timperi ed Ingrid Muccitelli il varietà mattutino del fine settimana di Rai1 “Unomattina in famiglia” e non è tutto, dal 4 di ottobre torna alla guida del programma “Generazione Z” che sarà diffuso ancora una volta dalle frequenze di Rai2, quindi ci sarà anche una novità in arrivo.

Insomma si prospettano per la giornalista pugliese numerosi impegni professionali anche per la prossima stagione, nel frattempo oggi è ospite e padrona di casa della nostra rubrica agostana TvBlog Summer Celebrity Hits dove i protagonisti della televisione italiana ci raccontano la loro canzone dell’estate. Il pezzo che ha scelto oggi Monica Setta è fra i più celebri e di successo di un cantautore pugliese, per altro protagonista di un concerto privato dedicato proprio a Monica Setta durante i recenti festeggiamenti per il compleanno della conduttrice di “Generazione Z“.

Si tratta di Franco Simone ed il brano scelto dalla nostra deejay per un giorno è “Respiro“. Era il 1977 e Franco Simone era già un cantautore affermato. Quell’anno diede alle stampe un nuovo album chiamato proprio “Respiro“. Erano dieci canzoni, fra le quali un grande successo di Sergio Endrigo “Io che amo solo te”. Ad aprire l’album, primo brano di questo nuovo lavoro discografico di Franco Simone è proprio la canzone scelta oggi da Monica Setta, ovvero “Respiro“.

Respiro

Fa’ che io canti presto

le cose che sei.

Fammi fermare il tempo

che danza tra noi.

Lascia che sia respiro

finché tu ci sei

il mio saluto al giorno

per non lasciarsi andare mai. Io vorreiche il mio viaggio

di gran vagabondo

finisse con te

e per noi

diventasse respiro

quell’esserci amati,

annullati, divisi,

rincorsi, appagati. Voglio che sia respiro

l’amore tra noi

per non piegarsi dentro

per darsi di più.

Lascia che sia respiro

finché tu ci sei

il mio saluto al giorno

per non lasciarsi andare… Io vorreiche il mio viaggio

di gran vagabondo

finisse con te

e per noi

diventasse respiro

quell’esserci amati,

annullati, divisi,

rincorsi, appagati. E vorrei

che ogni volta

che cerchi qualcosa

cercassi di me

e per noi

diventasse respiro

la nostra canzone

diventasse respiro

lo stesso ricordo

di noi. Voglio che sia respiro

l’amore tra noi

per non piegarsi dentro

per darsi di più.

Lascia che sia respiro

finché tu ci sei

il mio saluto al giorno

per non lasciarsi andare mai.

(di Francesco Luigi Simone)

Grazie a Monica Setta per aver accettato di vestire i panni di deejay per un giorno nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e dandovi appuntamento a domani lanciamo come sempre la sigla!