Partirà, come anticipato da TvBlog, sabato prossimo, 26 marzo 2022, su Rai2 dalle ore 15 Generazione Z, storie dei nostri ragazzi. Si tratta del nuovo programma condotto da Monica Setta, che mira a indagare una generazione stretta tra pandemia e guerra, tra didattica a distanza, nuovi rapporti con le famiglie, la scuola e gli amici.

TvBlog è in grado di anticipare i contenuti e gli ospiti della prima puntata. Il dibattito si aprirà con la domanda: quanto è costata la pandemia e la guerra in corso in Ucraina in termini psicologi ai nostri figli? Le risposte in studio arriveranno dalla psichiatra e psicoterapeuta Laura Dalla Ragione (fissa in tutte le sei puntate previste).

La discussione andrà avanti cercando di comprendere quanto ci costerà, come sistema Paese, la guerra e quali saranno le ricadute su genitori e figli. Ed ancora, come cambieranno i consumi, a cosa si rinuncerà in famiglia. Ad animare il confronto un tavolo tutto al femminile con Vannia Gava, sottosegretaria di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Isabella Rauti, Vicepresidente Vicario del gruppo Fratelli d’Italia, e Anna Ascani del Pd.

Contribuirà allo scambio dialettico il professor Marco Leonardi, direttore del Dipe (Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica). Previste due postazioni (due panche) sulle quali siederanno da una parte tre giovani (tra cui l’influencer Sebastiano Fighera, protagonista di Next Level, su Rai Gulp) e dall’altra due mamme del mondo dello spettacolo, ossia Monica Leofreddi e Milena Miconi.

Nella prima puntata di Generazione Z ci sarà spazio anche per la storia di Auli Pambianco, che racconterà con la figlia la sua vita da precaria durante la pandemia. Inoltre è prevista un’intervista di Monica Setta ad Alice Azzariti, la Valentina della fiction Rai Imma Tataranni.

L’appuntamento si chiuderà con un faccia a faccia con Fabiana Dadone, ministra per le Politiche Giovanili. A porre domande alla rappresentante del Movimento 5 Stelle saranno anche i ‘titolari’ delle due panche, quindi i giovani e le mamme.

Generazione Z è un programma di Monica Setta, scritto con Marcello Villella, Giancarlo Cattaneo e Simone Di Carlo. Produttore esecutivo Anna Santopadre. Regia di Francesco Ebner.