TvBlog Summer Celebrity Hits: Pupo presenta…

Se c’è un personaggio, un artista, che ha attraversato le vie della canzone, della musica leggera incrociandole con quelle della nostra televisione, percorrendole entrambe con successo, questo è senza dubbio Pupo. Grande cantante e compositore dei pezzi più celebri e di successo del repertorio musicale italiano e poi diventato anche conduttore e brillante intrattenitore, incarna alla perfezione il ruolo di deejay per un giorno qui su TvBlog nel nostro appuntamento quotidiano con il TvBlog Summer Celebrity Hits.

E’ lui infatti il padrone di casa e ospite allo stesso tempo della puntata di oggi del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e vediamo dunque qual è la sua canzone dell’estate. Si tratta di uno dei pezzi più famosi della premiata ditta Mogol-Battisti, ovvero “La canzone del sole“. Pezzo pubblicato nel 1971, “La canzone del sole” fu messo a disposizione come singolo insieme a “Anche per te” che occupava il lato B di quel 45 giri, fra i più venduti di Lucio Battisti. Come ricordano le cronache il pezzo fu registrato a Roma negli studi della RCA di via Tiburtina.

Ne sono state registrate anche versioni in altre lingue: in inglese, The Sun Song (con testo di Peter Powell, inclusa nell’album dest Images, destinato al mercato anglosassone) e in spagnolo: La canción del sol (con il testo di Carlos Ramón-Amart, inclusa nell’album Emociones). Mogol, autore del testo del pezzo, ha rivelato che scrisse questa canzone ricordando una sua vacanza estiva trascorsa da bambino a Silvi Marina, in provincia di Teramo, in cui incontrò una coetanea. Nel testo della canzone immagina un incontro a distanza fra i due ragazzi anni dopo, quando i loro sentimenti erano stati portati altrove, inquinando in qualche modo i ricordi del loro rapporto di quell’estate trascorsa al mare da bambini.

La canzone del sole ha avuto numerose cover eseguite da altri artisti, ricordiamo Fiorello, Formula 3, Josè Feliciano, Luca Barbarossa, Luciano Ligabue e Mina. La canzone dell’estate dunque di Pupo nel TvBlog Summer Celebrity Hits di oggi è “La canzone del sole” di Lucio Battisti.

Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi

Le tue calzette rosse

E l’innocenza sulle gote tue

Due arance ancor più rosse

E la cantina buia dove noi

Respiravamo piano

E le tue corse, e l’eco dei tuoi no, oh no

Mi stai facendo paura

Dove sei stata cosa hai fatto mai?

Una donna, donna dimmi

Cosa vuol dir sono una donna ormai

Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai

Per diventar quel che sei

Che importa tanto tu non me lo dirai

Purtroppo

Ma ti ricordi l’acqua verde e noi

Le rocce, bianco il fondo

Di che colore sono gli occhi tuoi

Se me lo chiedi non rispondo

O mare nero, o mare nero, o mare ne

Tu eri chiaro e trasparente come me

O mare nero, o mare nero, o mare ne

Tu eri chiaro e trasparente come me

Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi

Noi due distesi all’ombra

Un fiore in bocca può servire sai

Più allegro tutto sembra

E d’improvviso quel silenzio fra noi

E quel tuo sguardo strano

Ti cade il fiore dalla bocca e poi

Oh no, ferma ti prego la mano

Dove sei stata, cos’hai fatto mai?

Una donna, donna, donna, dimmi

Cosa vuol dir sono una donna ormai

Io non conosco quel sorriso sicuro che hai

Non so chi sei, non so più chi sei

Mi fai paura oramai purtroppo

Ma ti ricordi le onde grandi e noi

Gli spruzzi e le tue risa

Cos’è rimasto in fondo agli occhi tuoi

La fiamma è spenta o è accesa?

O mare nero, o mare nero, o mare ne

Tu eri chiaro e trasparente come me

O mare nero, o mare nero, o mare ne

Tu eri chiaro e trasparente come me

No, no, no, no, no, no (O mare nero, o mare nero, o mare ne)

No, no, no, no, no, no (O mare nero, o mare nero, o mare ne)

No, no, no, no (O mare nero, o mare nero, o mare ne)

No (O mare nero, o mare nero, o mare ne)

Il sole quando sorge, sorge piano e poi

La luce si diffonde tutto intorno a noi

Le ombre ed i fantasmi della notte

Sono alberi e cespugli ancora in fiore

Sono gli occhi di una donna

Ancora pieni d’amore