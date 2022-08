TvBlog Summer Celebrity Hits: Roberta Capua presenta…

Professionista di lungo corso nel piccolo schermo italico, è diventata famosa grazie alla sua vittoria nell’edizione 1986 del concorso di Miss Italia. A seguito di quella vittoria sono arrivate tantissime partecipazioni in televisione, dapprima in Fininvest, ricordiamo per esempio Vota la voce, La ruota della fortuna, Nonsolomoda, poi l’approdo a Telemontecarlo da zio Luciano Rispoli al Tappeto volante, quindi ecco l’arrivo in Rai in Fantastica italiana. La protagonista e padrona di casa della puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è Roberta Capua.

Attualmente alla guida insieme a Gianluca Semprini di Estate in diretta, lo spin off estivo di Vita in diretta nel pomeriggio feriale di Rai1, Roberta ha spaziato in lungo e in largo nella nostra televisione, conducendo davvero tante trasmissioni, ricordiamo le varie edizioni di Unomattina, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia, quindi il ritorno a Mediaset con Buona domenica, Sei un mito, Capodanno 5, quindi la più recente partecipazione e la vittoria a Celebrity Masterchef su Sky ed il ritorno in Rai con Estate in diretta e Primafestival.

Oggi dunque è Roberta Capua la deejay per un giorno nella puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e la canzone dell’estate scelta dalla conduttrice napoletana è “Vamos a la playa” dei Righeira. Brano scritto da Stefano Righi per il testo e dallo stesso Stefano Righi e Carmelo La Bionda per la musica, è stato il successo e tormentone dell’estate del 1983. Il pezzo divenne in poche settimane un enorme successo in Italia e non solo nel nostro paese ma in tante altre nazioni, diventando il cavallo di battaglia dei Righeira, insieme all’Estate sta finendo. Roberta Capua dunque, alla pari di Maurizio Costanzo, ha scelto come sua canzone dell’estate “Vamos a la playa”.

Vamos a la playa

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa

La bomba estalló

Las radiaciones tostan

Y matizan de azul

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa

Todos con sombrero

El viento radioactivo

Despeina los cabellos

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa

Al fin el mar es limpio

No mas peces hediondos

Sino agua fluorescente

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh

Vamos a la playa, oh, oh

(di Carmelo La Bionda e Stefano Righi)

Grazie dunque a Roberta Capua per essere stata deejay per un giorno nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits e dandovi appuntamento a domani lanciamo come sempre la sigla!