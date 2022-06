Estate in Diretta è la versione estiva de La Vita in Diretta, il programma di infotainment pomeridiano in onda su Rai 1.

Nell’estate 2022, andrà in onda l’undicesima edizione del rotocalco (la settima con il titolo Estate in Diretta, le altre quattro edizioni sono andate in onda con il titolo La Vita in Diretta Estate).

Anche in quest’edizione, Estate in Diretta si porrà l’obiettivo di raccontare l’estate degli italiani.

In studio, saranno presenti volti noti e popolari che prenderanno parte ai vari talk show durante i quali verranno commentati notizie e avvenimenti. In quest’edizione, verrà dedicato molto spazio all’intrattenimento, allo spettacolo e alla musica, con esibizioni dal vivo anche in studio da parte degli artisti ospiti. Dopo le due ultime estati condizionate dalla pandemia di COVID-19, il programma, quest’anno, seguirà soprattutto i concerti e gli eventi popolari e di costume.

Spazio, come di consueto, anche al racconto quotidiano dei fatti riguardanti la stretta attualità e la cronaca, con collegamenti con inviati che forniranno aggiornamenti e approfondimento delle notizie e interviste in studio.

Il programma va in onda dallo Studio 3 del Centro di produzione Rai di via Teulada, in Roma.

Come vedere Estate in Diretta in tv e in streaming

L’undicesima edizione del programma di infotainment andrà in onda a partire da lunedì 6 giugno 2022, nel daytime pomeridiano di Rai 1, da lunedì a venerdì alle ore 17:20.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Estate in Diretta 2022: puntate

L’undicesima edizione del programma andrà in onda dal 6 giugno fino al 9 settembre 2022.

Chi conduce Estate in Diretta 2022

I conduttori del programma, per il secondo anno consecutivo, saranno Roberta Capua e Gianluca Semprini. Quest’ultimo condurrà il programma per la terza volta nella sua carriera.

Per quanto riguarda il 2022, Roberta Capua, dal 29 gennaio al 5 febbraio, ha condotto PrimaFestival, l’anteprima della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Gianluca Semprini, invece, sempre quest’anno, ha condotto su Rai News 24, la maratona I giorni del Quirinale, che ha preceduto l’elezione del Presidente della Repubblica.