Il palinsesto estivo di Rai1: Estate in diretta e la conferma della coppia Roberta Capua e Gianluca Semprini, Unomattina Ossini in pole con…

Vi abbiamo raccontato delle grandi manovre in atto negli uffici delle nuove strutture di genere vagliate nella nuova Rai voluta dall’amministratore delegato Carlo Fuortes. Vi abbiamo raccontato che tutto ciò che andrà in onda dalla prossima estate 2022 in avanti sarà deciso dai direttori e dal loro staff delle direzioni di genere. In tutto questo, come già sottolineato nel nostro precedente pezzo che vi ha raccontato i nuovi impegni di Pierluigi Diaco su Rai1 e su Rai2, sarà fondamentale l’armonizzazione dell’offerta editoriale che andrà a formare i palinsesti delle tre reti del servizio pubblico radiotelevisivo. In questo cadono come la manna dal cielo questi nuovi dipartimenti che con la complicità della direzione distribuzione guidata dal buon Marcello Ciannamea, formeranno appunto i palinsesti di Rai1, Rai2 e Rai3. Il primo step riguarderà il palinsesto della prossima estate che vedrà, come vi abbiamo già raccontato, l’approdo di questo nuovo programma dal titolo Signora mia, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, nel primo pomeriggio di Rai1. Ma la formazione del puzzle di programmi che formerà il palinsesto estivo, nel particolare della prima rete della televisione pubblica, vedrà confermati due capisaldi della sua programmazione estiva. Il rifermento è ovviamente alle due versioni estive di due titoli storici di Rai1, ovvero Unomattina e Vita in diretta, di cui ha anticipato le indiscrezioni sulle conduzioni il blog di Davide Maggio e che noi siamo in grado di completare e dettagliare.

Partiamo dal pomeriggio dove è confermato il ritorno di Estate in diretta che, dopo l’ottimo successo dello scorso anno, vedrà confermata alla conduzione la coppia formata da Roberta Capua con il giornalista Rai Gianluca Semprini. Roberta per altro che è reduce dalla buona esperienza a Primafestival, il programma che nell’access time precedeva su Rai1 le serate del Festival di Sanremo condotte da Amadeus. Lei ottima professionista e persona perbene potrà occupare anche altre caselle nel palinsesto invernale prossimo venturo.

Se per Estate in diretta le cose sembrano quasi fatte, per quel che riguarda il mattino casting in corso. La scelta spettante al dipartimento intrattenimento day time sarebbe caduta su Massimiliano Ossini, che già ha condotto una edizione estiva di Unomattina nel 2018 con Valentina Bisti e proprio la stessa giornalista romana potrebbe affiancarlo di nuovo nella prossima serie di questo popolare programma realizzato in coproduzione fra Tg1 e Rete. Ma ci sarebbe in campo anche per la conduzione di Unomattina estate 2022 nella parte spettante alla testata la giornalista del Tg1 Isabella Romano e fra di loro c’è anche l’ipotesi Giorgia Cardinaletti, che però potrebbe guidare l’edizione autunnale di Unomattina completamente rinnovata (possibili sperimentazioni di questo rinnovamento anche in estate).