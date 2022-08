TvBlog Summer Celebrity Hits: Serena Bortone presenta…

Subito dopo l’edizione delle ore 13:30 del Tg1 l’appuntamento quotidiano dei giorni feriali sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo è con il programma di varia attualità Oggi è un altro giorno. Il dipartimento intrattenimento day time ha deciso anche per la prossima stagione televisiva di affidare lo spazio fra il Tg1 delle ore 13:30 e la soap opera Il Paradiso delle signore a questa trasmissione alla cui conduzione è stata chiamata dalla Rai1 di Stefano Coletta la giornalista di lungo corso Serena Bortone. Dopo Alberto Matano, titolare della seconda parte del pomeriggio feriale di Rete 1 con la sua “Vita in diretta” oggi è proprio lei la padrona di casa della puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits.

Abbiamo chiesto dunque alla brava giornalista romana la disponibilità di diventare deejay per un giorno nel nostro speciale appuntamento estivo con il TvBlog Summer Celebrity Hits e dirci qual è la sua canzone dell’estate. Il pezzo cioè che più lei accosta alla stagione più calda dell’anno. La scelta di Serena Bortone è caduta su un brano di Franco Battiato “Sentimiento nuevo“.

Brano del 1981 “Sentimiento nuevo” fa parte di uno degli album più celebri di Battiato “La voce del padrone“. Quell’LP vendette oltre un milione di copie è ed una delle pietre miliari della discografica italiana. Fra gli altri brani di quell’album ricordiamo “Bandiera bianca”, “Centro di gravità permanente”, “Cuccurucucù”. “La voce del padrone” è probabilmente il lavoro che più mette a contatto il pop con la poesia, in un connubio forse mai più riuscito.

La canzone dell’estate dunque di Serena Bortone nella puntata odierna del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è “Sentimiento nuevo” :

Es un sentimiento nuevo

Che mi tiene alta la vita

La passione nella gola

L’eros che si fa parola

Le tue strane inibizioni

Non fanno parte del sesso

I desideri mitici di prostitute libiche

Il senso del possesso che fu pre-alessandrino

La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse m’incatena

Ed è bellissimo perdersi in quest’incantesimo

È bellissimo perdersi in quest’incantesimo

Tutti i muscoli del corpo

Pronti per l’accoppiamento

Nel Giappone delle geishe

Si abbandonano all’amore

Le tue strane inibizioni

Che scatenano il piacere

Lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco

La lotta pornografica dei greci e dei latini

La tua pelle come un’oasi nel deserto ancora mi cattura

Ed è bellissimo perdersi in quest’incantesimo

È bellissimo perdersi in quest’incantesimo

I desideri mitici di prostitute libiche

Il senso del possesso che fu pre-alessandrino

La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse m’incatena

Ed è bellissimo perdersi in quest’incantesimo

È bellissimo perdersi in quest’incantesimo