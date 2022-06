Ultimo giorno di scuola anche a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone chiude i battenti della seconda stagione e si ricarica in vista della terza da settembre. La puntata di oggi, 3 giugno 2022 con Cristiano Malgioglio e Romina Power seduti a raccontare retroscena ed aneddoti imprevedibili capitati nel corso della loro carriera è stata la ciliegia sulla torta. Siamo davanti ad un programma iniziato due anni fa in un modo e proseguito con un altro mood: serioso e abbottonato quel 7 settembre 2020, pop e imprevedibile oggi.

Rivitalizzata la fascia del daytime pomeridiano di Rai 1 (certo, nulla a che fare con i risultati della dirimpettaia Maria de Filippi su Canale 5), Serena Bortone porta a conclusione questa stagione e in conclusione visibilmente commossa dice con voce rotta:

Quando abbiamo cominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma. Ma ci credeve il direttore di Rai 1. E lo ringrazio. Ringrazio il direttore Stefano Coletta per aver scelto me per questa fascia. E ringrazio le persone che hanno scelto di intraprendere con me questo viaggio umano e professionale, quando ancora ero poco più di una incognita. Insieme abbiamo imparato che nella vita si possono e si devono prendere dei rischi quando i valori che senti di condividere e credi nell’onestà del tuo lavoro. Prendiamo il largo, voliamo alto. Abbiate fiducia in voi stessi e negli altri.