Oggi è un altro giorno 2021-2022: conduttrice, cast, ospiti e autori

Oggi è un altro giorno è il programma quotidiano del primo pomeriggio di Rai 1 che, dopo l’esordio nella scorsa annata, torna a partire da settembre nel palinsesto dell’ammiraglia Rai per tutta la stagione televisiva 2021-2022. Nella trasmissione di Serena Bortone ci sono come sempre interviste con personaggi famosi, finestre sull’Italia grazie ai collegamenti con gli inviati e talk sull’attualità con ospiti in studio.

Oggi è un altro giorno 2021-2022: conduttrice

Al timone di Oggi è un altro giorno torna, per il secondo anno consecutivo, Serena Bortone, arrivata a Rai 1 proprio lo scorso anno per ereditare da Caterina Balivo la difficile fascia oraria del primo pomeriggio. La conduttrice ha saputo conquistare con il lavoro svolto l’affetto del pubblico, che l’ha premiata nelle ultime settimane di messa in onda con ascolti sopra la media stagionale. Ora la giornalista, che è stata imitata anche da Barbara Foria nella scorsa edizione di Quelli che il calcio, è pronta ad affrontare una nuova stagione televisiva.

Oggi è un altro giorno 2021-2022: cast

Attorno a Serena Bortone si è venuto a creare in maniera piuttosto naturale nel corso delle puntate della scorsa edizione un cast fisso di presenze in studio, a partire dall’ex campione dell’Eredità Massimo Cannoletta, che realizza nella trasmissione una rubrica di divulgazione, Massimo 5 minuti. Con la settimana dedicata al Festival di Sanremo si è poi aggiunto Memo Remigi ed in seguito è giunta, dopo un’iniziale intervista con la padrona di casa, Jessica Morlacchi. Molto probabile anche per la nuova edizione il ritorno di alcuni degli “affetti stabili“, dagli attori del Paradiso delle Signore, Emanuele Caserio e Pietro Masotti, alle giovani Romina Carrisi, Lidia Schillaci e Carolina Rey, passando per Gigliola Cinquetti, Pino Strabioli e Minnie Minoprio. Tornerà molto probabilmente anche Lino Banfi, che per un mese e mezzo ha curato nella trasmissione la rubrica Lino Nazionale.

Oggi è un altro giorno 2021-2022: ospiti

Ogni giorno nello studio 3 di via Teulada si succedono diversi ospiti, da quelli coinvolti nelle chiacchierate con Serena Bortone ai protagonisti dei talk di attualità. L’autrice che cura il casting per selezionare i protagonisti delle interviste realizzata dalla giornalista è Eliana Bosatra, entrata a far parte della squadra di Oggi è un altro giorno dalla fine dello scorso gennaio.

Oggi è un altro giorno 2021-2022: autori

Il programma, ideato da Serena Bortone e da Roberto Giannotti insieme al vicedirettore di Rai 1 Giovanni Anversa, è scritto da Paola Cattaruzza, Stefania Cioce, Alessandra Di Pietro, Emiliano Errico, Rosa Melucci, Gianluca Santoro, Mario Audino, Eliana Bosatra, Errico Buonanno, Francesco Cundari, Franca Di Gangi ed Eppe Argentino Mileto.

Oggi è un altro giorno 2021-2022: RaiPlay

Tutte le puntate di Oggi è un altro giorno sono visibili in diretta streaming su RaiPlay e recuperabili anche una volta terminata la messa in onda.