“Finalmente un format di divulgazione sui cocktail. Non critico gli altri programmi dedicati al mondo della mixology già andati in onda, come Mixologist su DMax, che era un talent. Però partire con una competizione quando mancano ancora le basi… Prima dobbiamo iniziare a entrare come bartender nelle case delle persone, con discrezione. Quando la gente avrà ben compreso questo mestiere – la mixology è ormai una grande realtà – allora si potrà evolvere in altri format. Esattamente come è accaduto con la cucina, si è partiti con La Prova del cuoco, i vari MasterChef sono arrivati dopo“. A parlare è Patrick Pistolesi, tra i bartender italiani più conosciuti al mondo, con un’esperienza di oltre 25 anni nel mondo della mixology (è il proprietario del Drink Kong, iconico bar nel cuore di Monti a Roma, nominato migliore bar d’Italia e numero 21 al mondo). Sarà lui a condurre, a partire da oggi, lunedì 17 giugno, Cocktail Tour. L’arte dell’aperitivo italiano, in prima tv dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 su SkyUno e in streaming su NOW (disponibile anche on demand e visibile su Sky Go, mentre il meglio della settimana andrà in onda con uno speciale il sabato mattina). Dieci le puntate previste.

“Ho sempre fatto divulgazione. Mio padre, 76 anni, ancora oggi non capisce bene cosa faccio. Per me è importante rendere chiaro cosa sia il mestiere del bartender. Poi, intendiamoci, non salviamo vite umane e alla fine io so’ un umile barista di San Giovanni“, racconta con simpatica leggerezza Pistolesi, che sarà alla guida della trasmissione ideata e prodotta da Hub4Brand con Level 33 che propone un tour alla scoperta dei drink dell’estate, in un itinerario tra le tendenze del momento e la rielaborazione dei grandi classici. In particolare, Pistolesi condurrà un viaggio che, tra terrazze panoramiche e giardini urbani, assapora il momento preferito dagli Italiani, l’aperitivo. Si parte da Roma e da Milano, centri di sperimentazione della mixology italiana e vivaci piazze dell’aperitivo, per svelare tutti i segreti del bartending contemporaneo.

Il mondo del bar in Italia oggi è maturo. Un tempo mi chiedevano da grande cosa volessi fare, oggi le mamme mi portano i figli per farli lavorare al bar. Ora la professione è riconosciuta, grazie a tanti professionisti che hanno investito. Anche in tv si può parlare di cocktail senza tabù, si può dire che si può bere responsabilmente e che il nostro è un mondo creativo e bello.

Patrick Pistolesi nuovo personaggio televisivo?

Infine, sull’eventualità che la televisione diventi un mestiere nel suo futuro, Pistolesi mostra prudenza: “È la mia prima esperienza, non mi dispiacerebbe essere la connessione tra quello che succede dietro il bancone e il grande pubblico, una sorta di ambasciatore televisivo del bere miscelato. Quindi, va bene diventare un personaggio televisivo, ma solo per il mio settore. Per il resto no, non sono portato, non mi metto mica a parlare di altri temi. Mi farebbe piacere fare una seconda stagione di Cockatil tour, ma non sono e non mi sento un professionista della televisione“. Insomma, prima di vederlo emulare Joe Bastianich all’Isola dei famosi ne passerà di tempo.