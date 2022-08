TvBlog Summer Celebrity Hits: Alberto Matano presenta…

E’ il Re indiscusso ed indiscutibile del pomeriggio televisivo. Grazie alla sua Vita in diretta consente alla Rai, a Rai1 in particolare, di vincere la gara degli ascolti in quella difficile e delicatissima fascia oraria, quella cioè che va dalle 17 e fino al preserale. Stiamo parlando naturalmente di Alberto Matano che da quando conduce in solitaria questa trasmissione, ha trovato la sua strada e la quadra per un programma che ha avuto le sue migliori edizioni proprio quando al timone c’era una sola persona, ricordiamo Alessandro Cecchi Paone, David Sassoli, Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. In attesa di tornare in onda con una nuova edizione di Vita in diretta nel pomeriggio feriale di Rai1, Alberto Matano è oggi padrone di casa e ospite allo stesso tempo del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits.

Sarà dunque lui oggi qui su TvBlog, così come è accaduto in tutti i giorni precedenti a questa puntata di questo speciale appuntamento agostano del nostro sito, a vestire i panni del deejay per un giorno, per dirci qual è la sua canzone dell’estate. Si tratta di un pezzo di Harry Styles di questa estate, quella del 2022 che stiamo vivendo, il titolo è “Late Night Talking“. Il pezzo scelto oggi da Alberto Matano come sua canzone dell’estate è il nuovo singolo uscito lo scorso mese di luglio di Styles, tratto dall’album “Harry’s House” dopo il successo del primo estratto, “As it was”.

Things haven’t been quite the same

There’s a haze on the horizon, babe

It’s only been a couple of days

And I miss you, mm, yeah

When nothin’ really goes to plan

You stub your toe or break your camera

I’ll do everythin’ I can

To help you through

If you’re feelin’ down

I just wanna make you happier, baby

Wish I was around

I just wanna make you happier, baby

We’ve been doin’ all this late night talkin’

‘Bout anythin’ you want until the mornin’

Now you’re in my life

I can’t get you off my mind

I’ve never been a fan of change

But I’d follow you to any place

If it’s Hollywood or Bishopsgate

I’m coming too

If you’re feelin’ down

I just wanna make you happier, baby

Wish I was around

I just wanna make you happier, baby

We’ve been doin’ all this late night talkin’

‘Bout anythin’ you want until the mornin’

Now you’re in my life

I can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind (can’t get you off my mind)

I won’t even try (I won’t even try)

To get you off my mind (get you off my mind)

We’ve been doin’ all this late night talkin’

‘Bout anythin’ you want until the mornin’

Now you’re in my life

I can’t get you off my mind

Can’t get you off my mind (all this late night talkin’)

Can’t get you off my mind (all this late night talkin’)

I won’t even try (all this late night talkin’)

Can’t get you off my

All this late night talkin’