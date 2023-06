Alberto Matano: “Non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta ma spero di lavorare ancora con colleghi così incredibili” (video)

Oggi, venerdì 30 giugno 2023, Alberto Matano ha augurato ‘Buone vacanze’ ai telespettatori de ‘La Vita in diretta’. Per l’occasione, il giornalista ha voluto in studio, per il passaggio di testimone, Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, la nuova coppia di ‘Estate in diretta’, in onda da lunedì 3 luglio.

Attorno, al tavolo, Matano ha riunito le presenze femminili che si sono alternate nei mesi freddi dell’anno (Simona Izzo, Barbara Foria, Anna Pettinelli, Stefania Orlando, Raffaella Longobardi, Elisa Isoardi e Francesca Fagnani).

Il padrone di casa, a fine puntata, è uscito nel cortile del Centro di Produzione Tv Raffaella Carrà a Roma (sotto le note di ‘Vita meravigliosa’ di Diodato) per ringraziare tutta la squadra che, in questi anni, ha decretato il successo del programma di Rai1:

“Io non ho nulla da dire se non un immenso grazie a tutte le persone che vedete qui. Ognuno di loro, ogni giorno, dà un contributo fondamentale a questo racconto che facciamo. Ci mettiamo impegno, passione, dedizione, lo sapete. Questo è un team straordinario, irripetibile. Non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, non so cosa avverrà, ma spero di poter continuare ad incontrare, ancora nel mio cammino di persona e professionista, colleghi così incredibili. Se Vita in diretta è diventato il programma più visto del daytime è grazie al lavoro incredibile di ognuno di loro che abbraccio e ringrazio”.

L’ex mezzobusto del Tg1 ha, inoltre, abbracciato il vicedirettore Adriano De Maio e salutato, in maniera speciale, Simona Sala e Angelo Mellone che hanno seguito, in maniera scrupolosa, questo gruppo in tutte le fasi del lavoro. Una menzione speciale alla Rai “dove sono nato, cresciuto e vado avanti”.

A tutti, però, non è sfuggito che, durante i saluti finali, Matano ha detto: “Non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta” scatenando la reazione del web. Sarà l’ultimo anno in conduzione (per dedicarsi a nuovi progetti?!) o la voglia di concentrarsi sull’edizione 2023 – 24 prima di prendere una decisione sul suo futuro professionale?

La Vita in diretta tornerà regolarmente in onda lunedì 11 settembre 2023 con una nuova stagione.