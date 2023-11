Alberto Matano, continua l’ascesa in Rai del conduttore de La Vita in diretta: è stato nominato vice direttore ad personam Intrattenimento Daytime

Continua l’ascesa in Rai di Alberto Matano. Classe 1972, nativo di Catanzaro, il giornalista, dal 2019 conduttore de La vita in diretta (prima in coppia con Lorella Cuccarini – il sodalizio non finì benissimo – poi in solitaria) è stato nominato circa un mese fa (precisamente il 16 ottobre scorso) vice direttore ad personam dell’Intrattenimento Dayytime Rai.

Alberto Matano, la carriera giornalistica

Dopo i primi passi come collaboratore del quotidiano Avvenire nel 1992, Matano ha iniziato in Rai con un contratto di stage. Poi redattore dell’Ansa, quindi, tra il 1997 e il 1998 consulente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali con incarichi di studio e ricerca sulle politiche giovanili in Italia ed in Europa. Nella tv pubblica entrò nel 1999 al Giornale Radio, nella redazione Politico-Parlamentare (Gr Parlamento). Come giornalista parlamentare è stato inviato al seguito dei Presidenti delle Camere, conduttore di speciali elettorali e approfondimenti in diretta.

Nel 2007 Matano approda al Tg1, redazione Politica, dove diviene capo servizio. Conduce varie edizioni del telegiornale, fino a diventare, per circa dieci anni, uno degli anchor di punta dell’edizione di prima serata (nel 2013 Maria De Filippi e Fabio Fazio lo ‘usano’ per fare uno scherzo a Luciana Littizzetto a Che tempo che fa). In questo periodo conduce anche Speciale Tg1, Tg1 Referendum e Unomattina Estate. Dal 2016 su Rai3 per due edizioni è alla guida di Sono Innocente, docufiction sulle vittime di ingiusta detenzione. Sulla stessa rete, in seconda serata, presenta il late show Photoshow. Torna, quindi in radio, con Miracolo Italiano, su Radio 2. È il periodo in cui, nella mai tramontata logica della spartizione politica della tv pubblica, viene considerato dai media in quota Movimento 5 Stelle.

La svolta a La Vita in diretta

La svolta arriva nel 2019, quando Matano viene scelto per la conduzione de La Vita in diretta. Al suo fianco Lorella Cuccarini, con la quale i rapporti si deteriorano presto, con separazione a fine stagione tutt’altro che all’insegna del fairplay. Nel frattempo la popolarità di Matano cresce, grazie al lavoro quotidiano (con ottimi ascolti che allontanano il competitor diretto Pomeriggio Cinque) e alla partecipazione a Ballando con le stelle, il popolare show del sabato sera di Rai1 nel cui cast è presente nel ruolo di giudice a bordocampo.

Angelo Mellone e i vicedirettori

Il direttore di Intrattenimento Daytime Rai è Angelo Mellone. I suoi vice sono Anna Nicoletti, Elsa Di Gati, Massimiliano De Santis e Stefano Rizzelli, più Marcello Masi e Alberto Matano nominati ad personam.