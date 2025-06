Arriva la promozione per Alberto Matano: dopo “La Vita in Diretta”, il debutto in prima serata su Rai 1

Alberto Matano promosso in prima serata: il conduttore de La Vita In Diretta raddoppia

Una stagione da incorniciare quella appena conclusa per Alberto Matano, volto ormai imprescindibile del pomeriggio di Rai 1. Il suo stile pacato ma incisivo, la sua capacità di muoversi agilmente tra cronaca e momenti di leggerezza, hanno permesso a La Vita in Diretta di trasformarsi un appuntamento irrinunciabile per milioni di telespettatori.

E adesso per il conduttore calabrese arriva la meritata ricompensa: la Rai ha deciso di promuoverlo ufficialmente in prima serata su Rai 1 confermandone quindi il ruolo di punta nel panorama televisivo nazionale.

Il salto in Prime Time

Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, Matano saraà protagonista di un programma in prima serata nella prossima stagione televisiva. Si tratterrebbe in di un format inedito, ancor top secret nei dettagli, ma che dovrebbe rientrare nel genere dell’infotainment, mixando informazione e intrattenimento proprio come già accade nel suo talk show pomeridiano.

Rai 1, forte degli ottimi ascolti registrati quest’anno, ha deciso (a ragione) di puntare su di lui per rafforzare ulteriormente la propria offerta nel prime time autunnale.

Un volto affidabile e amato

Alberto Matano è riuscito a costruire, negli anni, una relazione autentica con il pubblico. La sua carriera, iniziata nel giornalismo come volto del Tg1, si è evoluta in modo naturale verso la conduzione di programmi più generalisti. Ha però sempre mantenuto una cifra stilistica ben riconoscibile e coerente, fondata su empatia e sensibilità.

Nel 2025 tornerà ovviamente alla guida de La Vita in Diretta, forte del successo della stagione appena conclusa, e affiancherà ancora una volta Milly Carlucci nella nuova, attesissima stagione di Ballando con le Stelle in qualità di “custode del tesoretto”. Ma non finisce qui.

Le voci su Domenica In

A coronare questo momento d’oro si aggiungono le voci sempre più insistenti su un suo eventuale coinvolgimento nel programma Domenica In. Con Mara Venier che si prepara alla nuova stagione “corale” del programma, Matano è tra i nomi più quotati per affiancarla.

Una soluzione che confermerebbe la volontà della Rai di costruire intorno a lui una vera e priopria “matrice” televisiva, capace di attraversare fasce orarie e generi molto diversi.

Detto ciò, se il nuovo programma serale dovesse ricacalre i suoi punti di forza (e quindi fondere sapientemente momenti di cronaca e discussioni più rilassate in studio) sarà difficile per lui fare un buco nell’acqua. Rai 1, dal canto suo, sembra essere intenzionata a costruire una rete su misura dei suoi volti più affidabili e versatili. E in questo caso Matano è sicuramente un porto sicuro. Per avere certezze ufficiali occorrerà aspettare la presentazione dei palinsesti Rai prevista a luglio.