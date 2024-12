Alberto Matano ad Amici, un’ospitata che ha suscitato un po’ di effetto, inutile negarlo. I motivi sono lampanti: il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta è il famoso “custode del tesoretto” di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che, mai come quest’anno, ha dato filo da torcere a Tú sí que vales, e inoltre ad Amici, nel corpo docente, tra gli insegnanti di canto, troviamo Lorella Cuccarini che, come ricordiamo, nel 2020 lasciò il programma di infotainment del pomeriggio di Rai 1 in aperta polemica proprio con il giornalista.

Durante l’ospitata durante la quale Matano ha ricoperto il ruolo di giudice della consueta gara di danza tra gli allievi (insieme a Gabriele Rossi), non c’è stato nessun riferimento a Ballando con le Stelle (anche se chiaramente sottinteso), né tantomeno una riconciliazione pubblica con Lorella Cuccarini, nonostante Matano si sia complimentato con lei durante il Sanremo di quest’anno.

Alberto Matano, in promozione per il suo primo romanzo dal titolo Vitamia, a fine gara, prima di congedarsi, ha ricevuto una richiesta da parte di Maria De Filippi ossia regalare la copia del suo libro che teneva in mano a qualcuno presente in studio.

Il conduttore de La Vita in Diretta aveva aperto alla possibilità di regalarlo ad uno dei professori ma il pubblico presente in studio l’ha spinto a porgere in dono la copia ad uno degli allievi. Per la cronaca, la prescelta è stata Alessia, ballerino latinoamericana.

Matano, inoltre, ha dedicato molti complimenti ad Amici durante il suo intervento:

Sei nella palestra del talento. Il livello molto alto, complimenti davvero.

Amici/Ballando con le Stelle: quanti scambi!

Continuano, quindi, gli “scambi” tra Amici e Ballando con le Stelle o tra Maria De Filippi e Milly Carlucci.

Tra gli ex maestri di Ballando, diventati insegnanti o professionisti ad Amici, citiamo, ad esempio, Raimondo Todaro, Natalia Titova e Umberto Gaudino.

Per quanto riguarda i volti legati all’universo Fascino visti a Ballando con le Stelle, invece, sono da ricordare Valerio Scanu, nel cast fisso della dodicesima edizione, e Morgan, allontanato dal serale di Amici 16 che sostituì poco tempo dopo Selvaggia Lucarelli in giuria per una puntata.

In entrambi i programmi, hanno preso parte anche Arisa ed Emanuele Filiberto di Savoia.