TvBlog Summer Celebrity Hits: Massimiliano Ossini presenta…

Contenuto nell’album “Estasi” il pezzo di oggi del nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è un brano di Giovanni Allievi “Our future“. Un brano di grandissima attualità visti gli ultimi accadimenti che hanno colpito il pianeta Terra e le sue condizioni climatiche, in un tempo in cui lunghi periodi di siccità, si succedono a violenti fortunali che colpiscono ormai anche le nostre latitudini, provocando danni e morti. Giovanni Allievi ha presentato questo suo lavoro lo scorso mese di novembre a Glasgow, un brano che tende a sensibilizzare i potenti del nostro mondo a porre rimedio a questo condizione e lottare concretamente contro il global warming.

Chi ci propone questa canzone all’interno della puntata odierna del TvBlog Summer celebrity hits è un personaggio della nostra televisione che da sempre ha trattato questi temi nei suoi programmi attenti alla natura e al mondo che ci circonda. Parliamo di Massimiliano Ossini che oggi è il deejay per un giorno in questo nuovo appuntamento estivo. Ossini è attualmente alla conduzione insieme a Maria Soave di Unomattina estate e continuerà a tenere compagnia al pubblico della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo anche nella stagione autunno-inverno 2022-2023 alla guida dello storico programma Unomattina dal prossimo 12 settembre quando inizierà la stagione autunnale del mattino di Rai1.

Volto anche molto conosciuto fra i più giovani avendo debuttato ormai 20 anni fa nei programmi Disney, Ossini ha sempre di più specializzato il suo impegno televisivo in programmi che raccontano il mondo che ci circonda, come Linea bianca ed il recente Kalipè, oggi però è qui nelle vesti di deejay lanciando questo particolare pezzo di Giovanni Allievi “Our future“. Allievi è stato nominato ambasciatore dell’Earth Day European Network da Earth Day Italia. Earth Day Italia fa parte dell’Earth Day Network, la Ong – riconosciuta dal Segretariato delle Nazioni Unite – che dal 1970 si batte per la tutela del Pianeta.

