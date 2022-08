Oggi, martedì 30 agosto 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei programmi che faranno parte dell’Intrattenimento Daytime della Rai nella stagione televisiva 2022/23.

I programmi dell’intrattenimento del daytime sono stati svelati durante la presentazione dei palinsesti Rai che si è tenuta lo scorso 28 giugno.

Tutti i giorni su Rai 1, quindi, vedremo Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni, iniziato lo scorso 6 giugno e che terminerà il prossimo 30 ottobre, e L’Eredità, condotto da Flavio Insinna, in onda dal prossimo 31 ottobre.

Da lunedì a venerdì su Rai 1, invece, andranno in onda (dal prossimo 12 settembre) Uno Mattina, Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, e La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano.

Durante il weekend su Rai 1, invece, andranno in onda Il Provinciale, condotto da Federico Quaranta (dal 10 settembre), Linea Verde Life, condotto da Marcello Masi (dal 17 settembre), Italia Sì, condotto da Marco Liorni (dal 17 settembre), Linea Blu, condotto da Donatella Bianchi e Fabio Gallo (dal 15 ottobre), Linea Bianca, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi (dal 24 dicembre), Paese Che Vai, condotto da Livio Leonardi (dal 2 ottobre), Linea Verde, condotto da Beppe Convertini e Peppone (dal 18 settembre), Domenica In, condotto da Mara Venier (dall’11 settembre), Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini (dal 18 settembre) e Uno Mattina in Famiglia, condotto da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli (dal 17-18 settembre).

Su Rai 2, invece, andranno in onda I Fatti Vostri, condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi (dal 12 settembre), Caterpillar A.M., condotto da Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni (dal 12 settembre), Radio 2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni (dal 12 settembre), BellaMa’, condotto da Pierluigi Diaco (dal 12 settembre), Sabato Italiano, contenitore con i programmi Italiani Fantastici e dove trovarli, Ti sembra normale e Top (dal 17 settembre) e Citofonare Rai 2, condotto da Paola Perego e Simona Ventura (dal 18 settembre).

Su Rai 3, infine, andranno in onda Vorrei dirti che…, condotto da Elisa Isoardi (dall’11 settembre), Ribelli, condotto da Emma D’Aquino (dal 10 settembre al 1° ottobre), e Tv Talk, condotto da Massimo Bernardini (dall’8 ottobre).

Come seguire la conferenza stampa dell’Intrattenimento Daytime della Rai

Nel corso della conferenza stampa, interverranno i conduttori dei vari programmi e Simona Sala, direttrice Intrattenimento Day Time della Rai.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.