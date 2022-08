TvBlog Summer Celebrity Hits: Fiorello presenta…

Prosegue in questa bollente estate 2022 qui su TvBlog l’appuntamento con il nostro TvBlog Summer Celebrity Hits in cui i personaggi della nostra televisione vestono i panni del deejay per lanciare la loro canzone dell’estate. Dopo gli appuntamenti con Pippo Baudo, Alba Parietti, Paolo Bonolis e Maurizio Costanzo, oggi è la volta di un mattatore del nostro piccolo schermo, un autentico fuoriclasse, fra i pochissimi che ha avuto l’onore di ricevere i complimenti di un grande della nostra televisione: Antonello Falqui. Ospite, padrone di casa e deejay oggi nel nostro TvBlog Summer Celebrity Hits è Fiorello.

Sarà lui dunque oggi a dirci qual è la sua canzone dell’estate, impegnato di questi tempi con il suo spettacolo in giro per l’Italia “Fiorello presenta Fiorello“, in attesa poi il prossimo autunno di tornare in televisione su Rai1 protagonista di una nuova edizione, rinnovata e modernizzata della sua Edicola , in onda nel primo mattino della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Il pezzo scelto da Fiorello, la sua canzone dell’estate è “Nord Sud Ovest Est” brano degli 883. Singolo del 1993 “Nord Sud Ovest Est” fa parte dell’album omonimo lanciato dal duo canoro in quell’anno. Il pezzo ha vinto la sezione “album” del Festivalbar del 1993.

Ma perché sei andata via?

Mi son persa nella notte

Perché non m’hai detto che non eri mia?

Non lo so

Sarà il vento o sarai tu

La voce che risponde ai miei perché?

Uh oh uh oh uh oh

Dai galoppa più che puoi

Corri vai non ti fermare

Che di strada ce n’è ancora tanta sai

Sì lo so

Vedo una cantina che

Mi potrà toglier sete e polvere

Uh oh uh oh uh oh

Lancio qualche peso al cantinero

Che non parla mai

Accanto a me c’è un gringo, uno straniero

Mi chiede “Man, dove vai?”

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

E forse quel che cerco neanche c’è

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

Starò cercando lei o forse me?

Tra deserto e prateria

Ma perché ti sei fermato?

Ero stanco ed affamato, amica mia

Sì lo so

Le capanne, una tribù

Dal basso lo stregone guarda in su

Uh oh uh oh uh oh

“Uomo bianco, vieni qui”

Stai attento non ci andare

“Posso leggerti il futuro se lo vuoi”

Di’ di no

Gli sorrido dico, “Okay”

Nei sassolini osserva i fatti miei

Uh oh uh oh uh oh

Viso pallido, ti sta ingannando

Non la troverai

Sono mesi che stai cavalcando

Dimmi dove andrai

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

E forse quel che cerco neanche c’è

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

Starò cercando lei o forse me?

La città è in festa e tu

Finalmente sei arrivato

Hai lo sguardo scuro non mi guardi più

Sì lo so

Il caballero accanto a te

Perché ti sta abbracciando e guarda me?

Uh oh uh oh uh oh

Accarezzo un po’ la colt

Dio ti prego non lo fare

Poi mi giro, guardo il cielo, dove andrò?

Adios, mi amor

Ballan tutti intorno a me

Sotto i colori delle lampade

Uh oh uh oh uh oh

Ed il vento mi sta sussurrando

“Non ti fermerai

C’è qualcuno che ti sta aspettando

Tu sai dove andrai”

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

E forse quel che cerco neanche c’è

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

Starò cercando lei o forse me?

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

E forse quel che cerco neanche c’è

Oh oh oh whoa oh

Nord sud ovest est

Starò cercando lei o forse me?