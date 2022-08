Se ne parla ciclicamente del ritorno di Fiorello in televisione. E’ noto che la porta delle reti televisive per lui è sempre aperta, gli basta suonare il campanello e sia da viale Mazzini che da corso Europa tutti sono felici e contenti di accoglierlo a braccia aperte. Non è quindi assolutamente una novità quando leggiamo, stavolta dalle pagine della rivista Oggi, di un suo possibile ritorno in televisione, ma stavolta le cose sono più concrete del solito. Naturalmente la televisione che lo potrebbe accogliere è sicuramente la Rai, che da sempre lo ha battezzato come protagonista di grandi show televisivi di prime time, grazie al grande Bibi Ballandi.

Pure Mediaset è stata una tappa importante per la carriera del Rosario nazionale, ma certamente è con la Rai che ha potuto esprimere tutto il suo talento, partendo da Stasera pago io, fino ai Festival di Sanremo condotti insieme all’amico Amadeus. Nelle stanze del settimo piano di viale Mazzini si starebbe discutendo più del solito per un imminente ritorno di Fiorello in televisione, nella grande televisione generalista, in una trattativa che sarebbe condotta direttamente dall’amministratore delegato della Rai.

Venendo più nel dettaglio, è vero che Fiorello ha portato in giro per l’Italia il suo nuovo spettacolo teatrale e spesso questa cosa è il preludio di un suo ritorno in un grande one man show su Rai1, stavolta però l’approdo di Fiorello in televisione non dovrebbe avvenire in prime time, ma in altra fascia oraria. Secondo le informazioni in nostro possesso per Fiorello si spalancherebbero si le porte di Rai1, ma non in prima serata, ma molto più probabilmente nella fascia del mattino.

Se ne parlò già tempo fa di un suo approdo -fra il serio ed il faceto- ad Unomattina ed ora pare che Fiorello potrebbe proprio andare ad occupare quella fascia oraria, quella cioè a cavallo fra le 7 e le 8 per una versione rinnovata della sua storica Edicola, che andava in onda su Radio Rai. Una nuova versione dell’edicola che andrebbe in onda vicina alla rinnovata Rassegna stampa del TgUnomattina di Monica Maggioni, in un rimescolamento di quella porzione del palinsesto di Rai1 da sempre sofferente in termini di ascolti.

Certamente con questa Edicola di Fiorello, che sarà resa disponibile naturalmente anche su Rai play, la fascia mattutina di Rai1 si rafforzerebbe notevolmente, trainando un po’ tutto il palinsesto del day time mattutino della prima rete della televisione pubblica che vedrà poi in campo come è noto, dopo TgUnomattina, Massimiliano Ossini, Eleonora Daniele e Antonella Clerici.