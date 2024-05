Karina Sapsai: chi è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2024

Karina Sapsai da questa sera sarà una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2024. Il suo ingresso avverrà nel corso dell’ottava puntata del reality. Insieme a lei sbarcheranno questa sera in Honduras Dario Cassini e Linda Morselli. Dovrebbero essere così gli ultimi tre naufraghi ad aggiungersi in corsa all’interno del gioco. Ma chi è Karina Sapsai?

Chi è Karina Sapsai dell’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

La giovane ragazza si presenta così nella sua bio su Instagram: amante dello yoga e del fitness, stile di vita salutare, ingegnera in biotecnologie, abita a Milano. Queste sono le prime informazione sommarie dunque che si possono avere su di lei. La giovane attualmente fa la modella.

Di origini russe, ha debuttato nel mondo dello spettacolo a 18 anni prendendo parte ad un concorso di bellezza. È diventata poi volto di programmi tv per ragazzi. Notata da alcuni talent scout nel settore del moda, ha iniziato l’attività di modella sfilando per alcuni dei brand più famosi sulle passarelle più importanti al mondo. È stata poi testimonial di marchi importanti. A questi numerosi impegni lavorativi avrebbe accompagnato gli studi, che le hanno permesso di laurearsi in scienze dell’alimentazione.

Riguardo alla sua vita privata, non si hanno particolari informazioni, al di là delle sue origini russe. Karina Sapsai è originaria di Vladivostok, città all’estremo oriente della Russia. Dunque non conosciamo ancora la situazione sentimentale della giovane modella. Che L’Isola dei Famosi possa essere per lei anche l’occasione per trovare l’anima gemella?

A proposito di love affairs, questa sera sbarcherà in Honduras Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron. Dopo la battuta di settimana scorsa di Rosanna sulla complicità presente tra Samuel e Greta, Tania arriva sull’Isola per chiarire la vicenda e riabbracciare il padre di suo figlio. Proprio Samuel e Rosanna sono finiti al televoto settimana scorsa. In loro compagnia c’è anche Arthur. Chi di loro sarà eliminato questa sera?