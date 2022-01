Fiorello a Sanremo 2022

Attraverso un video postato sul proprio account Instagram, Amadeus ha confermato la presenza di Fiorello al ‘Festival di Sanremo 2022’. Lo showman è arrivato ieri in Liguria per prendere parte alla kermesse festivaliera accanto all’amico fraterno di sempre.

Massimo riserbo sugli interventi del mattatore come confermato dallo stesso conduttore al Tg1 di oggi:

E’ stata una liberazione. Quando ha aperto quella porta pochi minuti fa non ci potevo credere ed ho detto: ‘Adesso puo’ iniziare davvero il Festival di Sanremo. Ora sto bene’. Sono stato un martello pneumatico. Lui non mi sopporta. Non so cosa potrà accadere la prima sera. Adesso potrà dire: ‘Basta, ora siamo ex amici’. Sono felice. Si preannuncia un Sanremo di numeri 1. Io realmente non so niente. Nessuno mi dice niente. Non so cosa farà. E’ una cosa che, incredibilmente, mi piace molto. Fino a pochi minuti fa non sapevo nemmeno che fosse a Sanremo. L’amicizia domina su tutto.